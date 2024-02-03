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高溫上看30度 下周鋒面+冷氣團接力 吳德榮：除夕濕冷

15檔三優護體 兔躍龍升 台積、文曄、中興電等獲利看俏

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

兔年即將告終，法人近二周開始為龍年布局預作準備。篩選近十日三大法人買超、法人估今年獲利優於去年、各均線多頭排列的15檔個股，包括台積電（2330）、奇鋐、東陽等，基本面、技術面、籌碼面三優，已躍居台股的「兔躍龍升股」。

兔年下周一（5日）封關在即，投資人因春節長假即將來臨，近來紛紛退市觀望，加上利多、利空雜陳，本周台股震盪劇烈、先蹲後跳，單周指數仍上漲64點，漲幅0.3%，收18,059點，周線連三紅，再度站上萬八大關，趨勢轉弱為強。

15檔兔躍龍升股
15檔兔躍龍升股

包括第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生、群益投顧董事長蔡明彥等指出，儘管近期市場高檔震盪，投資人紛紛退市觀望，不過法人圈近二周已陸續調整投資組合，為龍年布局預作準備。

篩選近十日三大法人買超、法人估今年獲利年增、各均線多頭排列的15檔個股，繼兔年股價表現亮眼，預計龍年也將續強。

CMoney統計，根據篩選原則，15檔「兔躍龍升股」為：台積電、奇鋐、東陽、文曄、大聯大、中興電、佳世達、日月光投控、新日興、聯強、雙鴻、瑞昱、力致、先進光、矽格。其中電子股占13檔，僅東陽、中興電為傳產股。

台積電近來獲三大法人積極買超，主要看好該公司在半導體先進製程領域的領先優勢，內外資法人幾乎全面給予正向評級，目標價最高上看770元。

散熱模組廠奇鋐近來股價強勢噴出，受惠人工智慧（AI）題材發酵，法人預估液冷相關產品將於下半年出貨，並於2025年展現爆炸性成長，因此外資包括摩根士丹利、摩根大通等均給予「優於大盤」正向評級。

東陽今年來股價走出一波多頭攻勢，受惠今年來極地氣旋肆虐美國、歐洲等地，造成許多車禍與碰撞事件，激勵全球最大汽車售後服務市場（AM）塑膠件商機爆發，吸引法人買盤加持，催化股價強勢表態。

三大法人 台積電 東陽

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