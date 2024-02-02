想抱股過年剩最後一個交易日 法人教你這樣選

台股兔年封關僅剩一個交易日，今（2）日收在18,059.93點，重新站上萬八，法人看好年後的表現，第1季有機會挑戰歷史高點，想要抱股過年該如何選股？法人看好包括 AI、半導體、生技、寒假概念的觀光及遊戲股，都是可以布局的標的，另外，具有位階低、均線翻揚向上的題材股，也值得留意。

台股集中市場今日以18,016.35點開出，尾盤出現急拉，收在今日的最高點；櫃買指數表現更加強勢，盤中一度拉升至239.9點，終場收在239.12點，創下2000年8月以來的高點，法人看好年後開紅盤的表現。

證券分析師張陳浩表示，台股下周一將封關，根據以往統計，封關日收紅的機會高，櫃買指數已率先突破前高，創下23年多的新高，美國FED在3月有非常高的降息機率，看好台股在第1季有機會挑戰歷史新高，他認為，在看好台股表現的情況下，可以抱股過年。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，雖然目前國際股市位於高檔，但財報表現不錯，台股在基本面及題材的加持下，抱股過年的標的可以留意四大類族群，包括寒假概念的觀光飯店、遊戲股；AI 股的籌碼經過沈澱後也是可以布局的標的，包括伺服器、PCB、製造等股可以留意。

另外，半導體可以留意 IC 設計、設備、高階封裝等；還有一個族群則是生技股，可以新藥為主，根據統，過往15年在農曆年後生技股上漲機會超過90%。

張陳浩看好可以抱股過年的標的包括權王台積電（2330）；AI 股可以留意技嘉（2376）、緯創（3231）、廣達（2382），至於 AI PC 可能整理的時間會較長，若要布局，要以位階低的個股為主；另外，散熱股可以布局的有奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、力致（3483）、健策（3653）、建準（2421）等。

張陳浩認為，印刷電路板的金像電（2368）兼具 AI 及車用題材，台光電（2383）及台燿（6274）位階低，也可以留意；還有兩檔光學應用股，晶相光（3530）及先進光（3362）則可望受惠於車用題材；此外，可以特別關注的是具有位階低、整理完成、均線翻揚的題材股廣運（6125）。

廣運目前在手訂單已到2028年，今年集團本業自動化相關的智慧製造、智慧物流及無人搬運業務升溫，可望推升營運逐季成長；另外，積極衝刺當紅的雙相浸沒式散熱領域也報捷，獨家設計的水對氣監控主機（CDU）已經接到伺服器廠訂單，樣機已送美國進行最終測試，今年下半年可望進入量產。