AI 族群獲資金追捧 外資、投信瘋狂加碼緯穎、助創新高

台股封關進入倒數計時，大盤指數今（2）日以18,016.35點開出，上漲48.24點，市場資金也再度湧入 AI 股，一舉推升代工大廠緯創（3231）、廣達（2382），雙雙大漲逾4%，而緯創單日成交量更達到12.49萬張，穩坐台股第一大人氣王寶座，而緯創旗下伺服器廠緯穎（6669）也再攻新高價，一度衝上2,345元，較前一日收盤價上漲175元，帶動台股 AI 族群群起反彈、走升。

緯創今日以118元開出，隨後直衝120元、盤中獲買盤挹注，呈震盪走勢，終場收在120元、較前一交易日上漲5元、漲幅達4.34%，單日成交量為12.49萬張，整體表現強勁。而作為緯創集團旗下伺服器小金雞，緯穎今日則以2,280元開出，盤中持續震盪走高，一度衝上歷史新高價2,345元，終場漲勢微幅收斂，收在2,310元、較前一交易日上漲140元、漲幅達6.45%，極為驚人。

緯創昨日獲外資自賣轉買，買超逾3,373張，自營商也同樣自賣轉買，買逾9張，而旗下緯穎也同樣獲資金追捧，截至昨日已獲外資連續買超逾6個交易日，而投信也持相同看法，連續買超長達4個交易日，三大法人合計呈買超已長達4個交易日。綜觀今日大盤走勢，隨著多檔強勢的指標族群恢復強勁態勢，有關 AI 人工智慧族群再下周一封關前，有望再攀高峰。