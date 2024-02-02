2/2【早晨財經速解讀】蘋果財報冷 手機市場衰退？台積電2奈米供貨i17有譜？

美股4大指數全面上揚，蘋果（Apple）財報優於預期帶動股價漲1.3%，台股1日擺尾上漲78點收在17968點。法人指出，農曆封關前資金布局中小型股，美股今天回彈，看台股是否有機會重返萬八大關。

道瓊工業指數上漲369.54點或0.97%，以38519.84點作收，標準普爾500指數上揚60.54點或1.25%，收4906.19點。

科技股為主的那斯達克指數揚升197.63點或1.30%，收15361.64點，費城半導體指數上漲19.56點或0.46%，收4280.48點。

蘋果公布最新一季報，雖表現優於預期，營收1,196億美元，每股稅後純益（EPS）為2.18美元，但中國市場銷售疲軟，表現遠不及預期，導致盤後股價一度挫跌逾2%。