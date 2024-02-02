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2/2【早晨財經速解讀】蘋果財報冷 手機市場衰退？台積電2奈米供貨i17有譜？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股4大指數全面上揚，蘋果（Apple）財報優於預期帶動股價漲1.3%，台股1日擺尾上漲78點收在17968點。法人指出，農曆封關前資金布局中小型股，美股今天回彈，看台股是否有機會重返萬八大關。

道瓊工業指數上漲369.54點或0.97%，以38519.84點作收，標準普爾500指數上揚60.54點或1.25%，收4906.19點。

科技股為主的那斯達克指數揚升197.63點或1.30%，收15361.64點，費城半導體指數上漲19.56點或0.46%，收4280.48點。

蘋果公布最新一季報，雖表現優於預期，營收1,196億美元，每股稅後純益（EPS）為2.18美元，但中國市場銷售疲軟，表現遠不及預期，導致盤後股價一度挫跌逾2%。

游庭皓@=的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

半導體 台股 游庭皓 科技股 美股

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