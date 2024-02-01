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Fed 確定不再升息 REITs 未來一年上漲率100%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

政策利率穩定，有助於增添 REITs 投資吸引力！保德信指出，聯準會（Fed）今（1）日凌晨發布聲明，雖然否定了3月降息的想法，但也排除進一步升息的可能性，隨著聯準會結束緊縮政策，利率前景更加穩定後，有利於降低 REITs 市場自這波升息以來的利率快速上升壓力，也再次凸顯 REITs 配息優勢。

PGIM 全球精選不動產證券基金產品經理林芷麒表示，統計1995年以來四次升息尾聲後的數據，當聯準會結束緊縮週期之後的一年，被壓抑的 REITs 市場通常能展現雙位數的反彈行情，上漲機率高達100%，且平均能達到將近兩成的漲幅，反映出利率環境對於 REITs 市場的影響。

事實上從報酬率分析，林芷麒說明，REITs 的收益來源包括兩大類，第一是房屋增值賺取的資本利得，第二是租金收入、管理費用等穩定的報酬來源，通常這類型的金流替 REITs 帶來約7.26%的年報酬率，在 REITs 每年總報酬12.76%中佔比近六成之多。

由於各類型 REITs 的發展不盡相同，林芷麒指出，目前發展呈現成長的 REITs 包括資料中心、健康護理、工業等，其中AI與健康護理相關 REITs 特別值得留意，雖然過去三年高齡住宅受到疫情影響，入住率出現下滑，但從美國80歲以上人口持續上升趨勢做交叉分析，目前高齡住宅社區入住率相較疫情期間已呈現明顯復甦態勢，但仍低於過去高峰，且隨著人口老化以及生活型態改變，預估未來長期高齡住宅相關 REITs 可望迎接長期成長機會。

林芷麒認為，看好 REITs 未來的發展，惟不同區域與類型的房地產差異大，加上全球購併活動增加，更需要透過主動積極的管理，包括重視房地產基本面分析、由上而下嚴謹篩選標的等，以及分析不動產資產現金流及公司股利的穩定性和成長性，再透過分散投資並靈活操作，達到降低投資組合風險目標，同時掌握全球不動產商機。

升息 聯準會

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