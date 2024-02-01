快訊

獨／傳中職開幕賽將在台北大巨蛋舉行 棒球賽事場租價碼曝

避戰天堂或遣返噩夢？反侵略的俄國搖滾天團在泰國被捕

王世堅隔16年回鍋立院 重新過招韓國瑜續「世堅情」？

重電族群飆！華城股價創歷史新高 有望接「美國變壓器訂單」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
重電能源族群今日表現強勢，由華城領頭且股價創下歷史新高，帶動士電、中興電、森威能源、亞力、東元等紛紛上揚。台股示意圖／聯合報系資料照片。
重電能源族群今日表現強勢，由華城領頭且股價創下歷史新高，帶動士電、中興電、森威能源、亞力、東元等紛紛上揚。台股示意圖／聯合報系資料照片。

重電能源族群今（1）日表現強勢，由華城（1519）領頭且股價創下歷史新高，帶動士電（1503）、中興電（1513）、森威能源、亞力（1514）、東元（1504）等紛紛上揚。其中，美國變壓器將持續供不應求，法人看好，華城及士電有望取得美國變壓器訂單，預估2025年獲利年增率分別為34%、27%。

在重電能源族群強勢個股方面，其中華城股價緩步墊高，盤中最高價483元，創下歷史新高，成交量突破1.9萬張，並一舉站上所有均線，均線形成多頭排列，KD值皆大於80，為高點超買訊號，股價未來短線回檔機率增加；士電、中興電、亞力也有破千張成交量，盤中漲幅達1%以上。

值得注意的是，美國商務部於1月3日宣布對進口自韓國的電力變壓器之第二次反傾銷落日複查結果，將延續自2012年以來之反傾銷措施。法人認為美國變壓器將持續供不應求，帶動台廠變壓器營收成長。

其中，法人分析，華城及士電有望取得美國變壓器訂單，預估2025年獲利年增率分別為34%、27%。因此維持士電及華城「增加持股」評等及163元、500元的目標價，分別根據2024年預估EPS 6.52元的25倍及14.25元的35 倍。在日後投資風險上，需留意美國基礎建設進度是否不如預期。

美國商務部 華城

延伸閱讀

美眾院通過避免美台雙重課稅 再兩步驟生效

美國防部再添新名單 陸駐美使館：譴責美國濫用國家力量

最牛一輪／華城亮眼 群益37鍍金

聯寶無線充電新品報捷 取得美國、荷蘭、澳洲等客戶

相關新聞

重電族群飆！華城股價創歷史新高 有望接「美國變壓器訂單」

重電能源族群今（1）日表現強勢，由華城（1519）領頭且股價創下歷史新高，帶動士電（1503）、中興電（1513）、森威...

股王世芯飆天價再創高 盤中站上4000元大關

美超微（Supermicro）上季財報優於預期， 並上調全年展望，同時超微同樣調升今年AI晶片出貨展望，雙雙為AI伺服器...

台中銀董座挪10億公款交保 股價爆量走跌 成交量排名第2

台中銀（2812）董座王貴鋒昨（31）日被爆出涉嫌挪用公款，王貴鋒今晨以1500萬元新台幣交保，辦保後刻意換裝，戴上帽子...

美國跟台灣金融市場這幾天可能會持續震盪！ 她：在沒有其他利多政策前提下

FOMC會議決策是本週的重點，首先在就業數據方面，已經顯示不如預期（預期增加14.5萬人，實際1月增加10.7萬人）...

文曄法說會後飆漲停創下歷史天價 今年來漲幅逾5成

半導體通路商文曄（3036）法說會報佳音，看好全年營運增幅可望優於產業水準，併購加拿大商 Future Electron...

散熱廠熱度不減 奇鋐再飆新天價 雙鴻、建準量價揚

美國多家科技大廠本周公布財報，並皆表示對於AI未來展望看好，AI需求的火熱也推動台散熱廠股價持續上漲，其中奇鋐（3017...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。