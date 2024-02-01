重電族群飆！華城股價創歷史新高 有望接「美國變壓器訂單」

重電能源族群今（1）日表現強勢，由華城（1519）領頭且股價創下歷史新高，帶動士電（1503）、中興電（1513）、森威能源、亞力（1514）、東元（1504）等紛紛上揚。其中，美國變壓器將持續供不應求，法人看好，華城及士電有望取得美國變壓器訂單，預估2025年獲利年增率分別為34%、27%。

在重電能源族群強勢個股方面，其中華城股價緩步墊高，盤中最高價483元，創下歷史新高，成交量突破1.9萬張，並一舉站上所有均線，均線形成多頭排列，KD值皆大於80，為高點超買訊號，股價未來短線回檔機率增加；士電、中興電、亞力也有破千張成交量，盤中漲幅達1%以上。

值得注意的是，美國商務部於1月3日宣布對進口自韓國的電力變壓器之第二次反傾銷落日複查結果，將延續自2012年以來之反傾銷措施。法人認為美國變壓器將持續供不應求，帶動台廠變壓器營收成長。

其中，法人分析，華城及士電有望取得美國變壓器訂單，預估2025年獲利年增率分別為34%、27%。因此維持士電及華城「增加持股」評等及163元、500元的目標價，分別根據2024年預估EPS 6.52元的25倍及14.25元的35 倍。在日後投資風險上，需留意美國基礎建設進度是否不如預期。