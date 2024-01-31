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台積電拉低台股跌145點收17,889點 元月指數下跌41點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（31）日開低走低，由於台積電（2330）不給力，大盤指數跌破萬八關卡，收盤下跌145.07點，收盤指數17,889.56,點，成交量為2,662.14億元。1月K線拉出下影線，單月下跌41.25點。

台積電今日走勢疲軟，收盤下跌14元以628元作收；今日成交金額大且股價上漲者包括：神盾及安國、華城、技嘉、兆利、中砂、亞翔、前鼎、先進光、新日興利網及國統；成交金額大卻股價走疲者有：緯創、廣達、創意、緯穎、智原、台光電、台達電、雙鴻及信驊。

統一投顧表示，本周變數較多，包括：Fed 將公布利率決策，重量級科技股蘋果、亞馬遜及臉書等也將揭曉財報及財測，指數預期震盪。時序近年節長假，成交量能不足且短期技術面乖離已大，可適時逢高獲利了結。布局仍以半導體先進製程、AI 相關供應鏈、記憶體、網通與光通訊、航運及能源相關等族群為主。

元大投顧表示，由於至春節封關日僅存三個交易日，其間尚有高通、蘋果、亞馬遜等大型科技股接力公布財報；此外，還有 月非農就業新增人數與失業率等重要就業數據將陸續出爐，特別是重頭戲 Fed 的利率決策也將在周四凌晨發布，即使這些數據公布結果是正面，也需觀察已位處歷史高檔的股市，對利多的反應是否有鈍化的跡象，可做為抱股過年與否的重要參考。

台積電 科技股

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