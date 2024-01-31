台股跌逾百點、失守萬八 這六檔股價竟逆勢改寫歷史新高

近日多家美國科技大廠公布去年財報，加上明日美聯準會將宣布今年首次利率決策，市場態度較為保守，台股今（31）日早盤開低走低，跌破萬八大關，不過部分個股呈現逆勢抗跌，其中亞翔（6139）、中砂（1560）、蔚華科（3055）、先進光（3362）、信紘科（6667）、M31（6643）等六檔甚至創下歷史新高價，表現相當亮眼。

台股距離下周一封關僅剩三日，農曆年前有多檔美科技股公布財報，以及投資人最為關心的聯準會利率決策後續走勢，投資人保持對於股市保持相對觀望的態度，而大盤在昨日早盤創下波段新高，後續呈現拉回整理，而今則延續跌勢，早盤以17970.41點開出，盤中最低一度下殺至17912.43點，下跌超過百點，一舉摜破五日均線。

在今日大盤點數拉回之際，還是有部分個股逆勢走強，其中受惠台積電（2330）拋出今年營運升溫，亞翔獲利有望同步走高，今股價早盤開低走高，盤中最高一度拉升至179.5元，漲幅超過5%，盤中成交量逾萬張；而中砂日前則指出今年營運有望挑戰新高，股價呈現連續四日上漲，今日盤中更是一度衝高至226.5元，後續漲勢稍有收斂，盤中漲幅逾3%。

先進光近日指出2024年車用營收占比可望拉升至10%，成為今年營運動力，今日股價早盤走低後在拉高，盤中一度拉升至208元，一舉站上200元關卡，盤中漲幅逾5%；信紘科去年獲利繳出亮眼表現，股價跳空直攻漲停129元，盤中成交量逾7千張。

蔚華科日前宣布與南方科技共同推出新檢測系統，吸引買盤進駐，今日股價早盤以61.8元開出，盤中最高一度達63.3元，漲幅超過3%；M31則是不斷續創新高，早盤股價以1,715元開低，後續持續拉高，最高一度達1,820元，盤中漲幅逾2.5%。