快訊

零工經濟正夯 200萬勞工「退休保障」卻陷空白隱憂？

挪用校產400萬！輔大校長江漢聲犯背信罪 遭判刑10月

蘇利文：台海危機是最重大風險 美國得強力外交與嚇阻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股跌逾百點、失守萬八 這六檔股價竟逆勢改寫歷史新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

近日多家美國科技大廠公布去年財報，加上明日美聯準會將宣布今年首次利率決策，市場態度較為保守，台股今（31）日早盤開低走低，跌破萬八大關，不過部分個股呈現逆勢抗跌，其中亞翔（6139）、中砂（1560）、蔚華科（3055）、先進光（3362）、信紘科（6667）、M31（6643）等六檔甚至創下歷史新高價，表現相當亮眼。

台股距離下周一封關僅剩三日，農曆年前有多檔美科技股公布財報，以及投資人最為關心的聯準會利率決策後續走勢，投資人保持對於股市保持相對觀望的態度，而大盤在昨日早盤創下波段新高，後續呈現拉回整理，而今則延續跌勢，早盤以17970.41點開出，盤中最低一度下殺至17912.43點，下跌超過百點，一舉摜破五日均線。

在今日大盤點數拉回之際，還是有部分個股逆勢走強，其中受惠台積電（2330）拋出今年營運升溫，亞翔獲利有望同步走高，今股價早盤開低走高，盤中最高一度拉升至179.5元，漲幅超過5%，盤中成交量逾萬張；而中砂日前則指出今年營運有望挑戰新高，股價呈現連續四日上漲，今日盤中更是一度衝高至226.5元，後續漲勢稍有收斂，盤中漲幅逾3%。

先進光近日指出2024年車用營收占比可望拉升至10%，成為今年營運動力，今日股價早盤走低後在拉高，盤中一度拉升至208元，一舉站上200元關卡，盤中漲幅逾5%；信紘科去年獲利繳出亮眼表現，股價跳空直攻漲停129元，盤中成交量逾7千張。

蔚華科日前宣布與南方科技共同推出新檢測系統，吸引買盤進駐，今日股價早盤以61.8元開出，盤中最高一度達63.3元，漲幅超過3%；M31則是不斷續創新高，早盤股價以1,715元開低，後續持續拉高，最高一度達1,820元，盤中漲幅逾2.5%。

台股 先進光

延伸閱讀

00733去年含息報酬率高達72%多！ 專家「長期績優生」：過去五年績效都打敗大盤

抱股過年100%上漲？他曝「2關鍵」穩賺 網噓爆：騙局一場

挪威主權基金加碼台積電 買進台股升至497檔

金管會主委黃天牧：台股強韌穩健前行 向財部建議延長當沖降稅

相關新聞

上市董事酬金全揭露 台積電大增46%、中信金下降15%

台灣證券交易所今（31）日公布上市公司2022年董監酬金實際支領數據，平均酬金「千萬俱樂部」家數共38家，年增24家，國...

「黃藍燈」還能投資嗎不需停扣？ 專家直言繼續下去：這燈出現前都別停！

黃藍燈請繼續，直到ＯＯ燈出現前都不需要停...

台股開盤下跌64點 台積電跌8元

台股今（31）日開盤指數為17,970.41點，下跌64.22點。台積電（2330）開盤價為634元，下跌8元。

2024年元旦開黑盤 萬八關卡vs.半導體產業復甦

2024年元旦後開黑盤，那斯達克指數從去(2023)年12月28日開始連跌五個交易日，原以為是市場對於聯準會三月降息可能推遲到六月，失望賣壓湧現，結果才兩周時間，AI科技股相繼創新高，AMD的MI300X正式出貨，連漲三個月，從去年十月的98.5美元漲到174.72美元，累積漲幅達+77.38%。

專為程式交易族群打造 凱基證券推出美股即時行情API服務

美股程式交易高手看過來！因應美股市場趨勢及投資需求，凱基證券專為喜愛程式交易的投資人打造美股即時行情應用程式開發介面AP...

台積電與AI股回檔 台股盤中跌逾百點回測17,900點

超微（AMD）等美國重量級科技股財測保守，台股今天開低走低，摜破18000點「萬八」大關，電子權值股台積電回檔，AI類股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。