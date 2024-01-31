AMD展望釋放需求強勁訊息 法人看好華碩等後市

AMD上季財報符合市場預估的61.31億美元，同時，第1季業績展望釋放AI伺服器需求持續強勁等訊息，法人機構預期將有利後續相關供應鏈後續的營運表現，看好華碩（2357）、廣達（2382）等供應鏈後市營運表現。

AMD公布去年第4季財報，營收61.6億美元，年增10%，符合市場預估的61.31億美元，每股稅後純益（EPS）為0.77美元，符合市場預估。

法人機構表示，AMD第1季營收展望為54億美元±3億美元，低於市場預估平均值的57.74億美元，且處於市場預估營收區間54.19億美元至62.04億美元的下緣，毛利率預估52%符合市場預估的51.83%。

但從AMD上季財報表現可知，其營收成長主要來自Data Center跟Clinet產品線，代表在伺服器的部分，AI伺服器需求持續強勁、通用型伺服器需求已見改善；而Clinet產品線代表的是NB與DT市場的表現，營收為正成長表現已代表PC 市場的需求正處於持續改善、回升的階段，整體表現，有利華碩、廣達、緯穎（6669）、鴻海（2317）等供應鏈營運後市。