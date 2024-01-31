盤中零股撮合 年底縮短至5秒

金管會昨天舉行新春記者會，金管會證期局局長張振山表示，證交所與櫃買中心已研議將現行盤中零股撮合間隔時間從一分鐘縮短至五秒，預計今年底實施。至於當沖降稅延長議題，張振山說，證交所一月已完成評估報告，將再和財政部討論延長的時間。據了解，當沖降稅的分析報告，針對當沖降稅延長對成交量的幫助，以及再延長一次，或降稅常態化對台股的幫助為何。

針對盤中零股交易撮合時間縮減至五秒，分析師表示，零股撮合現在要等一分鐘，當股價波動劇烈時，不利零股投資人成交，可能一直賣不掉，或一直買不到，雖然撮合時間縮至五秒，與整張交易的零時差撮合還是有時差，但對小額投資人更公平。

當沖降稅議題方面，目前期限到今年底，財政部對此表示，依照財政紀律法及納稅者權利保護法，金管會應計對當沖降稅延長方案提出稅式支出報告，說明當沖降稅延長的必要性及有效性。不過，對於目前金管會相關行政程序進度，財政部則沒有評論。至於當沖降稅能否常態化？財政部認為事涉稅制調整，影響層面廣泛，宜審慎評估。

對於龍年的台股，金管會主委黃天牧昨引述水滸傳的「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」比喻，即使面臨暴風雨，台股也有足夠的基本面能支撐，「有雲開月明的特質」。

龍年將至，黃天牧也援引易經卦象，以「潛龍勿用」來提醒局勢不明或有所不足時，應該要韜光養晦，作好精進法規、充足資本等金融業的基礎工程，他也以「亢龍有悔」來提醒居高思危因應風險能力。

黃天牧指出，在虛擬貨幣平台的監理上，除了去年十一月展開金檢之外，金管會已委外研議是否進而提出專法。但他也說，由於這屆主委任期只到五月十九日，當報告出爐之後是否提出專法，留待之後繼任者決定。

黃天牧說，去年的二九四億美元外資淨匯入量，是史上最大金額，外資買超二七五四億元，也是七年來最大買超金額，且金融三業的自結稅前獲利超過七○三六億元，年增率超過四成，但由去年歐美銀行的經營危機可知，「巨變僅在朝夕間」，因此今年他仍以「臨淵履薄，步步為營」來提醒應以小心謹慎的態度，面對大環境的挑戰。