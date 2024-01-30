零股撮合縮短至5秒 分析師：小額投資人減少委曲感

金管會今天宣布，盤中零股交易撮合時間年底可望從1分鐘大為縮減至5秒，交易制度改善對小額投資人愈來愈公平。分析師表示，整張股票的交易沒有時間落差，隨到隨撮，最能保證買賣雙方權益，但零股撮合現在要等1分鐘，當股價波動劇烈時，不利零股投資人成交，可能一直賣不掉，或是一直買不到，雖然撮合時間縮小至5秒，與整張交易的零時差撮合還是有時差，但已改善很多。

分析師表示，幾年前零股只能盤後交易，對小額投資人非常不友善，直到109年10月才開放盤中零股交易，111年12月盤中零股交易撮合間隔由3分鐘縮短至1分鐘，現在金管會要將盤中零股撮合間隔縮短至5秒，對待小額投資人更趨向公平，他認為可以達到鼓勵小額投資的效果，期待未來零股可以跟整張股票一樣，撮合沒有時間差、瞬間成交。

零股投資人表示，以前不容易精準下單，對於交易沒什麼信心，但隨著盤中零股撮合時間縮短，終於感覺不必那麼委曲。