降息趨勢明顯 寬鬆資金行情將帶動成長型基金表現

根據2023年12月13日Fed最新的政策會議聲明，貨幣政策轉向鴿派的情形愈來愈顯著，今年起具投票權的Fed官員中，鷹派減少，中間派增加，若通膨數據持續放緩，有望提升降息的機會。觀察最新利率預測點陣圖，年底基準利率預估中位數為降息3碼，高於2023年9月預估的降息1碼；而利率期貨則顯示，市場預期美國今年全年將降息逾5碼，高於點陣圖的預估。1經濟前景方面，依據最新全球基金經理人調查，市場預期經濟軟著陸或不著陸的機率合計高達79%，創九個月新高，認為硬著陸的機率僅17%。

近期公布的美國12月零售銷售月增率創三個月最大增幅，顯示美國消費者在去年節慶與假日期間消費量大增，亦突顯消費方面具有高度韌性，增強市場對於經濟軟著陸的預期。企業獲利方面，依據市場共識對標普500指數成分股企業獲利預估，2023年第2季獲利為2022年以來最低，後續逐步上揚，2023年第4季及2024年第1季年增率分別為1.1%及6.5%；成長股指數(羅素1000增長股指數)成分股企業獲利預估更加突出，2023年第4季及2024年第1季年增率分別為12.3%及16.8%。

當前市場普遍認為2023年7月26日為Fed這波最終升息日，預期今年將啟動降息，觀察近4波Fed最終升息日至最初降息日，平均間隔約264日，此段期間美股標普500指數平均上漲13.6%；而自去年最終升息日起算至今，標普500指數上漲約5.5%，預計仍具表現空間。估值評價方面，目前美股的前瞻本益比(未來12個月)約22倍，低於前波高點28.4倍；成長股指數的前瞻本益比(未來12個月)約30.4倍，亦大幅低於前波高點約37.7倍，皆位於5年均值附近，評價面相對合理。

摩根士丹利美國增長基金布局美國具破壞式創新題材及獨特高品質的中大型新創及成熟企業，具強大長期競爭優勢，且多為輕資產、財務槓桿小、定價能力強、單位經濟效益高、利潤率高且現金生成能力強的公司，因此具有較高的營收增長潛力。產業配置以科技、非必需消費及通訊服務為主，在科技產業中偏重軟體公司，因目前正處於雲端軟體採用的相對早期階段，存在龐大的滲透機會，將推動整體軟體支出的增長。儘管硬體領域將會持續成長，圍繞著AI、資料中心及GPU展開，但半導體公司及其業務前景較具景氣循環週期性，相對而言，軟體行業較不受景氣循環的影響。此外，本基金相對基準指數配置較少巨型尖牙股，因基金團隊認為成長性有限，且估值較不具吸引力。

當前正值基準利率即將反轉向下且資金較寬鬆的環境，企業獲利亦維持穩健向上，中長期表現可期，建議投資人可分批單筆或定期定額布局。