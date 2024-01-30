緯創股價再度反彈 內外資法人評等一次看

緯創（3231）今（30）日股價盤中最高達120元，創下自去年8月底以來的高價，截至上午11點30分成交量超過7.2萬張，表現亮眼。普遍法人也給予正向評等，由於全球經濟影響，企業對IT支出仍持保守態度，市場對PC出貨量看法普遍仍僅有低個位數成長，AI PC將是未來幾年出貨量關鍵。

統整自今年一月份以來，法人評等方面，目前市場對於緯創偏於正向展望。外資高盛、瑞銀、美銀皆給予「買進」，其中瑞銀給予目標價140元；大摩、麥格理給予「優於大盤」，前者目標價降至136、後者升至143；小摩則為「中立」，目標價110元。

國內投顧方面，台新投顧給予「買進」，未有目標價；富邦投顧給予「買進」，目標價120元；凱基投顧給予「增加持股」目標價140元。

法人分析，AI PC採用率將取決於AI是否能滿足終端用戶應用需求並順利運行，因此Microsoft M365 Copilot是否能夠在企業端順利試行，將是影響2024年商用PC換機潮的主要因素。

上半年AI伺服器出貨能見度維持樂觀，2023財年緯創是輝達通用基板（UBB）和AMD GPU AI 伺服器主力供應商。法人預期2024財年態勢延續，季度出貨量連續雙位數成長直至今年第2季。儘管預測能見度僅限於上半年，但AI算力終端需求有望持續成長。

另外，預期緯穎（6669）利潤率擴大將成為緯創2024財年另一大利多，預料隨著GPU基板出貨量成長及緯穎的貢獻，2024財年伺服器營收比重將從2023財年的35%增加到41%，而毛利比重將從2023財年的57 %攀升至63%。