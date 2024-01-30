AI 熱潮帶旺業績 奇鋐、雙鴻同飆新高 領軍散熱股表態

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前再度來台參加台灣分公司尾牙，為近一年來第四度訪台，再度帶起 AI旋風，加上美超微調高財測，進一步帶AI股的表現，除了AI伺服器之外，散熱族群則由奇鋐（3017）領漲，盤中亮燈漲停，衝上歷史新高，雙鴻（3324）也飆新高，健策（3653）盤中大漲逾半根停板。

黃仁勳再度來台，進一步點燃AI市場熱火，AI 伺服器大廠美超微提高全年財測，包括全年財測，上季財報和本季財測均都優於市場預期；美超微調高2024會計年度全年營收展望，由原先100～110億美元，調高至143～147億美元；本季銷售預估為37～41億美元美元，調整後每股盈餘5.20～6.01美元。

另外，美超微上季（去年10到12月，公司會計年度第2季）調整後每股盈餘5.59美元，優於彭博調查所預期的5.16美元。淨銷售額由一年前同期時的18億美元，飆增一倍多至36.6億美元，市場估計則是34.2億美元。

美超微周一盤後大漲逾10%，台股AI伺服器指標股由技嘉（2376）、緯創（3231）、緯穎（6669）等股領軍上攻，同時，散熱族群則是由奇鋐領漲，早盤以400元開高，盤中衝上漲停429.5元，創下歷史新高；同樣飆新高的還有雙鴻，早盤以386.5元開出後一度拉升至404元，盤中漲幅逾6%。

奇鋐為輝達供應商，主供應3D VC產品，展望未來，除3D VC之外，奇鋐液冷散熱預計下半年起小量出貨，可望在2025年出現爆發性成長；雙鴻則是全力瞄準液冷散熱方案，看好今年AI伺服器市場將開始大量導入水冷解決方案，並在2025年超越氣冷解決方案。

奇鋐、雙鴻搭上AI商機，業績看旺，今日股價強漲，領軍散熱股表態上漲，健策也是開高走高，盤中漲幅逾5%，建準（2421）也是上漲走勢。