瑞銀看台股 AI相關具補漲誘因

全球瘋人工智慧（ＡＩ），瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）昨天表示，去年全球半導體處於景氣下行，費城半導體指數卻狂飆六成，不少ＡＩ個股創新高，隨著科技主軸ＡＩ由雲端往邊緣應用擴散，包括手機及個人電腦導入ＡＩ將吸引全球投資目光，預期亞洲科技股將隨全球半導體景氣溫和復甦，為基本面和評價面提供強力支撐，看好台灣包括先進製程晶片代工、先進封裝及相關設備等周邊，具補漲誘因，海外投資人願意逢低買進。

瑞銀投資銀行昨針對今年台股投資策略，提供最新分析及選股建議。瑞銀台灣證券策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾指出，台股今年可望延續去年的強勁漲勢，加權指數年底預估價位為一萬八四五○點，全年最低可能落在一萬六四五○點，樂觀情境上看一萬九九二○點。如果指數有拉回，建議投資人可以逢低買進。

目前外資圈看台股今年目標指數，最高的是摩根士丹利證券，樂觀情境下上看兩萬點；其次為瑞銀；排名第三的是高盛，年底前上看一萬九千點。內資則以凱基投顧的兩萬點最高，其次是第一金投顧的一萬九五○○點。

艾藍迪說，去年半導體產業陷入庫存調整的下行周期，市場有些復甦期待，但因高利率、高通膨導致需求修正，電子產業手機出貨量年衰退個位數，ＰＣ則有雙位數下滑，數據中心主要投資多在雲端，通用型伺服器差強人意。

他強調，去年半導體產業積極調整庫存，庫存逐步回到健康水準，但存貨周轉天數仍達一二○天，比正常水位高出約卅天，加上總體經濟變數仍高，預估今年整體半導體產業將溫持穩到溫和向上。在ＰＣ和智慧手機導入ＡＩ應用，預估今年出貨量可望年增百分之三，智慧手機估年增也可達百分之三，但各家在ＡＩ應用渾身解數，包括物聯網應用，預估要看到更大幅度導入，要等到二○二五年。

艾藍迪說，消費性電子終端手機，今年安卓陣營表現將優於蘋果供應鏈，主要是反映中國大陸市占率流失，目前市場對大陸手機抱持擔憂，預估在遞延換機周期及三星ＡＩ手機Ｓ24搭載即時ＡＩ翻譯、高通和聯發科也推新ＡＩ晶片，預估還是會激起ＡＩ手機量銷售一些火花，使今年智慧手機出貨量可成長百分之三。