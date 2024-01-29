外資買超台股逾百億元 買超榜首逾3萬張、股價跳空大漲

台股今（29）日開高走高收最高，終場最後收18119.63點，上漲124.6點，漲幅0.69%，成交量2,257.45億元，三大法人買超168.71億元，其中外資買超127.41億元，其中買超榜首為長榮航（2618），總計33,139張。

統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超127.41億元，投信買超14.98億元，自營商買超（合計）26.31億元，其中自營商（自行買賣）買超4.66億元，自營商（避險）買超21.65億元。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是長榮航、元大台灣50、宏碁、欣興、元大高股息、仁寶、台積電、復華台灣科技優息、新光金、元大滬深300正2。

長榮航空機師原擬在今年春節期間從2月7日至18日，及今年4月春假期間3月30日至4月7日發動罷工，機師工會與長榮航空在28日達成四項共識，長榮航機師「不罷工了」。

機師工會、長榮分會與長榮航昨日針對勞資爭議逐項達成協議，長榮航允諾將調整薪資、外站津貼、及不直接聘用外籍駕駛為正機師等，工會則是允諾2026年5月31日前不再發動類似爭議行為。

長榮航今日股價跳空開出，早盤以31.95元開出，盤中一度拉升至32.2元，後續漲幅稍有收斂，終場收在31.9元，上漲1.5元，漲幅達4.93%，成交量126,934張。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是聯電、群創、華航、旺宏、緯創、英業達、國泰20年美債正2、華邦電、立積、友達。