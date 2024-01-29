世界健身仍「破發」！同日掛牌的昱展新藥卻大漲逾7成

世界健身-KY（2762）及昱展新藥（6785）在1月24日分別上市、上櫃掛牌，但新股表現卻是大大的不同，世界健身陷入「破發」窘境，4個交易日下來股價下跌19.69%；昱展新藥則是在掛牌後連四漲，今（29）日衝高至257元收盤，掛牌蜜月急漲71.33%。

世界健身-KY以每股132元上市，但掛牌首日一開盤就跌破承銷價，以130元開低，終場收119.5元，其後股價持續下跌，今日為上市第4個交易日，盤中一度下滑至103.5元，終場以平盤106元作收，免去連四跌，但仍陷在「破發」窘境。

對照另一檔新股的蜜月表現，世界健身-KY短短4個交易日，股價跌幅達19.69%，蜜月失靈；但同時掛牌上櫃的昱展新藥則是在上櫃後連四漲，今日盤中一度拉升至265.5元，終場收在257元，上漲7.5元，漲幅3%，統計上櫃以來4個交易日上漲71.33%，蜜月行情亮眼。

世界健身-KY是今年來掛牌的公司中，第一檔在掛牌首日跌破承銷價的公司；世界健身主要提供會員專業健身運動器材、場地及各項有氧運動課程，及專業教練課程服務等；在產品方面，今年跨足零售市場，銷售運動服飾及周邊商品，同時將陸續在部分分店設置能量飲品吧。

世界健身-KY目前全台有118間店、44萬會員，2022年合併營收88.63億元，年增13.1%，2023年合併營收94.28億元，年增6.4%；依目前資本額10億元換算，2022年每股純益3.04元，2023年前三季EPS為2.44元；今年預計新增12間店，法人預估，今年營收可望突破100億元。

昱展新藥2016年成立，以科技事業申請上櫃，專注中樞神經系統疾病的新藥研發，已將長效注射型戒毒癮類新藥的美國市場授權給國際大廠Indivior，合約總授權金高達8.62億美元，另有10~15%的上市銷售分潤。