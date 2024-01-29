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台股站穩萬八！漲124點收18,119點 AI 與 ASIC等族群強勢表現

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台股站穩萬八 漲124點收18,119點 AI 與 ASIC 等族群強勢表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今（29）日收盤站穩萬八關卡，收盤指數18,119.63點，上漲124.6點，成交量為2,257.45億元。（聯合報系資料照片）
台股今（29）日收盤站穩萬八關卡，收盤指數18,119.63點，上漲124.6點，成交量為2,257.45億元。（聯合報系資料照片）

台股今（29）日收盤站穩萬八關卡，收盤指數18,119.63點，上漲124.6點，成交量為2,257.45億元，AI與ASIC等族群仍是盤面多頭指標。

台股今日在台積電（2330）股價持穩下，開盤站上萬八點後仍持續向上，盤中強勢重心股為：緯創、緯穎、技嘉、神盾、安國、華城、長榮航、欣興、新日興、建準、雙鴻及愛普*等股。

因長榮航機師擬罷工的危機解除，長榮航（2618）股價今日表現強勢，華航則持平表現。接近農曆兔年封關，部分個股出現震盪走弱，元太、旺宏、昆盈、彩晶及揚智等股。

第一金投顧表示，中⻑線依舊聚焦2024年成⻑產業，AI 產業2024成⻑，台股後市仍可期待，AI 股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、面板、PC/NB，IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC 週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升。

傳產股短線則可留意近期股價強勢的塑化、金融、觀光餐飲相關族群，中⻑線仍舊為原物料、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI股，小型股可留意1月營收亮眼、具成⻑潛力、虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來月營收創高等類股，⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢及季報年報等基本面選股，有拉回再作⻑線布局並嚴控持股水位與風險。

AI 長榮航

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