黃仁勳認證台廠九大巨星 其中這檔盤中續創波段高

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前來台參加分公司尾牙，並於結束後接受訪談時點名九家台廠超級巨星，其中台積電（2330）今（29）日表現續強，盤中一度拉升至647元，股價續創波段新高，漲幅約0.3%，盤中成交量逾萬張。

受黃仁勳點名的公司除台積電之外，其餘還有廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、華碩（2357）、聯發科（2454）、微星（2377）、技嘉（2376）等多家與輝達合作廠商。

這九家超級巨星除台積電上漲之外，緯創盤中上漲逾3%，技嘉、微星上漲逾2%，廣達、華碩也有超過1%的漲幅，鴻海、日月光投控則是於平盤附近震盪，而聯發科相對表現較為弱勢，盤中呈現下跌之姿。

黃仁勳表示，輝達是加速運算與AI運算的先驅，不過，這是一個非常大的市場，AI會在手機、電腦、機器人與汽車，以及在雲端與資料中心上運行，AI將改變一切，並且無所不在。

對於發展AI面臨的挑戰，黃仁勳認為是如何擴大AI晶片的產能。輝達產品的供應吃緊，但需求卻非常強勁，所以也與台積電及其他供應鏈夥伴積極合作，努力滿足需求。該公司持續推進AI技術，但同時也會注意相關安全議題。

他強調，如果沒有AI，輝達就無法設計其晶片或是編寫軟體，該公司已經投資AI多年，以提高員工的生產力。他預期每家公司都會做同樣的事情，利用AI來提高生產力，企業的成長得以因此加速，使得營收提高，如此便可僱用更多的員工。簡言之，AI將驅動新一波企業生產力與成長方式。