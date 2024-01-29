台股開漲6點登上萬八關卡 台積電上漲2元

台股今（29）日開盤指數為18,001.24點，上漲6.21點。台積電（2330）開盤價為646元，上漲2元。

群益投顧表示，市場對主要（歐、美）央行降息期待降溫，美股財報周震盪，台股也進入長假前市場觀望氛圍轉濃期。權值王持強估令多數高基期中大型電子阻力相對轉增。主要央行降息預期轉降，美股化解技術標指高檔為鈍化的持續強漲格局不易，加以科技股財報周轉震盪；台積電相對持強但亦一定程度受費半相對基期牽制。環境本應有利股性活潑的中小題材股表現，但漲多中小電已見震盪加劇氛圍干擾；低基期中小題材股，擇強守技術面應對。

操作題材可留意：

1.尾牙春節概念股─飯店業受惠企業尾牙接單爆量，接下來農曆春節與寒假旅遊商機,緊接挹注營運；餐飲業者則有望受惠農曆春節長假帶動餐廳用餐與旅遊餐飲消費。宴會業者新天地則直接受惠尾牙、春酒商機。

2.面板零組件─市場研究機構TrendForce發布最新1月下旬面板報價,隨著面板廠加大減產，且偏光片缺料，1月下旬電視和監視器面板價格全面止跌；由於2月農曆年假期間，主要面板廠擴大歲修，平均稼動率下探55~60%，預估2月電視面板價格有機會全面反彈。

上周五（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,109.43點，上漲60.33點、漲幅0.16%，S&P500指數下跌0.07%，那斯達克指數下跌0.36%，費半指數下跌2.91%。

美國上周五公布2023年12月個人消費支出（PCE），其中Fed最在意的通膨指標核心PCE年增2.9%，增速創2021年3月以來新低，道瓊小漲作收；英特爾第1季前景遠低於預期，股價爆跌近12%拖累費半大跌2.91%。台股ADR中，台積電漲0.60%；日月光跌1.97%；聯電大跌5.20%。

三大法人上周五集中市場合計買超1億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超52.7億元，投信賣超11.8億元，自營商（自行買賣）賣超14.9億元，自營商（避險）賣超24.8億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.03億元偏空部位，自營商則布局0.18億元偏多部位，單日金流中性。兩主力上周五選擇權變動不大，皆持有淨偏多部位，中性偏多看待。選擇權未平倉部分，1月W5週選賣權最大未平倉仍為17,600點，買權最大未平倉上升100點至18,200點，最大OI區間上移中性偏多。

期貨方面，外資夜盤減碼1,796口多單，日盤則加碼2,979口多單，未平倉淨多單增至8,198口；十大特定法人加碼479口多單至2,894口。外資上周五日盤將上周四逢高減碼的多單逢低回補，淨多單續增，偏多看待。十大特法小幅多單，但變動不大，中性看待。