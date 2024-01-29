半導體、AI 主題撐盤 台股維持多頭盤堅格局

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，在美利率政策逐漸明朗、升息步入尾聲，以及重要法說釋出優於預期的展望、市場加深對AI成長動能的預期挹注下，台股近期強勢表態；在大盤被快速推升下，除了重要權值股持續展現強力的撐盤角色外，盤面資金則是呈現更為快速的輪動。

安聯投信台股團隊表示，在美股率先走強、重要法說釋出優於預期展望的挹注下，外資近期動態亦明顯由賣方轉向買方，成為支撐台股盤堅向上關鍵力量。證交所統計，今年來，外資累積賣超金額從超過1,600億元、大幅收斂至不到40億元；近一周延續稍早資金動能，累積買超近800億元。

安聯投信台股團隊表示，近期市場展現強勢多頭走勢，放眼第一季，牽動指數波動的主要還是在於市場的情緒變化；在盤面表現上，主要應該還是由重要權值股擔任撐盤要角，其他類股或主題則有望持續維持快速輪動的格局，帶動指數逐漸盤堅向上。

就基本面與題材面，安聯投信台股團隊表示，今年是成長的格局，大方向應該還是會在基本面和動能回溫下，逐步向上；以去年表現相對溫吞的半導體而言，今年應該是半導體產業復甦的一年，半導體銷售年增率去年第四季已轉正，獲利年增率逐季改善，庫存漸趨於健康水準。

在策略上，安聯投信台股團隊表示，建議抓住市場各季步調、保持逐步分批與紀律布局的大原則。譬如第一季在部分不確定因素明朗、重要法說釋出佳音、預估AI占比有望高於預期，以及美股大漲等提振下而走高，雖可能因漲多、評價面被推升而出現較多波動，但相對也提供較佳介入點。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，投資大主軸仍環繞AI題材，包括先進製程、高速傳輸、ODM擇優布局、PCB/CCL及散熱等，IP/ASIC仍是主流，AI相關和半導體相關族群均值得伺機擇優布局。