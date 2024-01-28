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擴大財務投資 證券業2023年加碼逾千億股債

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
證券業2023年大舉加碼股債逾千億。圖／本報系資料照片
證券業2023年大舉加碼股債逾千億。圖／本報系資料照片

金管會公布的最新統計顯示，除了傳統的經紀業務之外，證券業在2023年也放大對財務投資的手筆，若合計國內債券在內，2023年合計加碼股債超過千億，其中海外債券增加450.92億，台股部位則增加392.62億，但相較於11月券商大舉進場加碼股債，券商12月則同步反向減碼股債合計超過170億，其中台股減碼155.22億。

債券投資方面，據金管會統計顯示，券商在12月小幅減碼18.67億，使持債水位降至1861.2億，應和逢高賣出和年底獲利作帳需求都有關聯，但仍為券商加碼美債的次高水準。統計顯示，券商從6月以來至11月，外國債券持債水位逐月依序為1762.67億、1835.85億、1777.62億、1712.85億、1691.2億、1879.87億、1861.2億。

統計顯示，券商從9月起連續2個月賣股之後，11月重回股市加碼65億元，但接著在12月又賣股155.22億，對此法人指出，主要仍和年底美化帳面獲利有關，但相較於券商放大賣股幅度，債券僅以不到20億規模調節，顯示券商仍看好目前投資美債的時機，一方面賺固定收益，另一方面等待明年降息實現資本利得。

債券 台股 證券商

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