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LINEPAY 收1,030元登興櫃股王 這3人開盤就買現賺58萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
LINE Pay。圖／LINE Pay提供
LINE Pay。圖／LINE Pay提供

LINEPAY（連加網路）今（26）日以每股348元登錄興櫃，股價以450元開出，盤中衝破千元關卡，終場收在最高的1,030元，若是開盤就買進，現賺58萬元，以分價成交來看，開盤450元的成交張數僅3張。

LINEPAY（7722）登錄興櫃寫下多項驚奇，掛牌首日就登上興櫃股王、掛牌當日就登上千金股、在台股12千金中名列第11高價股、掛牌首日成為第三支付股王、以開盤價計算，登錄首日漲幅逾倍，單日市值增加348億元。

LINEPAY今日登錄興櫃，股價一路上漲，終場收在最高的1,030元，成交量達445張，以分價成交來看，開盤的450元有3張成交，為今日買進者當中成本最低者，若以開盤價計算，這3人現賺58萬元。

LINEPAY目前資本額6億元，2022年營收36.2億元，每股純益（EPS）8.04元，2023年營收47.79億元，近四年營收持續持長；目前最大股東為韓國母公司 LINE Financial Corporation，持股68.35%，國內股東則包括台北富邦銀行、聯邦銀行（2838），分別持股19.51%、9.76%。

根據LINEPAY統計，目前LINEPAY台灣用戶1,200萬人，國內活躍用戶700萬人，平台成交金額 （GMV）6,440億元；可使用的據點到去年底達50萬處。

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