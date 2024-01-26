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台股震盪失守萬八 買盤因一事退縮

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股盤中創波段新高但收盤失守1萬8千點整數關卡。圖/聯合報系資料照片
台股盤中創波段新高但收盤失守1萬8千點整數關卡。圖/聯合報系資料照片

台北股市萬八才站一天，旋即再度失守，26日加權股價指數以17995點作收，小跌7點，成交量能再萎縮至2539億。美股昨天收漲，台股多頭為何無力？分析師表示，Intel財報雖然優於預期，但展望讓市場失望，美股周五可能就會反映這項利空。台股26日收周線，周指數上漲313點，周線連兩紅。

台股盤中最高來到1萬8029點，再創波段新高，但隨後賣壓出籠，指數遭壓回，退回萬八以下。昨天獨創大局的台積電，26日漲勢稍息，以644元收盤，小漲2元，電子股多數拉回，包括聯電、聯發科、大立光，以及緯創、廣達、技嘉、雙鴻、奇鋐等AI概念股股價收黑。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，下周是台股農曆年長假前的最後一周交易日，大盤指數呈現震盪整理的機會比較高，買盤萎縮，周五的盤勢已經在反映假期因素。

不論是美股還是台股，都面臨資金行情延遲出現疑慮，因為市場對美國聯準會（Fed）的降息預期，已從3月延至5月，蔡明翰說，對台股而言壓力更大，雖然現在新台幣還是偏升走勢，但國際美元的強勢持續不變，新台幣的貶值壓力就會愈來愈大，外資也將轉為保守因應。

台股 新台幣 美股

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