LINEPAY 首登興櫃寫驚奇 綠界科技跟漲飆上漲停

LINEPAY（連加網路）今日以每股348元登錄興櫃，股價開高走高，盤中衝上千元，奪下興櫃股王寶座，也是首檔興櫃千金股，為台股千金股再添新血，盤中一度衝達1,030元，居台股第11高價股，LINEPAY強漲帶動第三方支付股的表現，綠界科技（6763）飆上漲停488元收盤。

LINEPAY目前資本額6億元，2022年營收36.2億元，每股純益（EPS）8.04元，2023年營收47.79億元，近四年營收持續持長；根據LINEPAY統計，目前LINEPAY台灣用戶1,200萬人，國內活躍用戶700萬人，平台成交金額 （GMV）6,440億元。

LINEPAY早盤以450元開出，股價一路衝高，盤中衝破千元大關，一度衝達1,030元，台股千金股增至12家，且超車川湖（2059），若以登錄參考價348元計算，盤中翻倍上漲。

LINEPAY登錄興櫃大漲，帶動第三方支付股的表現，綠界科技以463.5元開高後走高，盤中衝上漲停488元鎖死到收盤；另外，歐買尬（3687）也大漲，早盤以100元開出，終場收在107.5元，上漲7.7元，漲幅7.71%。