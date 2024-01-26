日股還沒漲完 台新金首席經濟學家：日股主升段今年中出現

日股還沒漲完。台新金首席經濟學家李鎮宇受訪時指出，由於日本證交所正進行包括減少上市公司交叉持股、提升股價淨值比等多個制度改革，再加上先前很多「日本通」還未轉變對日股及日本經濟的傳統看法，因此，日股真正的主升段其實尚未出現，但預計應可望在今年年中看到，而且他看好日經指數一定會跨越38957.44點的歷史高點。

對於今年日圓匯率走勢，李鎮宇分析，在4月前後會有所差異，在今年4月之前，日圓匯率將介於145至150之間，但在此之後，受到美國聯準會最快可能在6月降息的影響，日本銀行（央行）也將先行一步調整匯率政策，從負利率升到零利率，讓利率正常化，這將影響日圓匯率走升。李鎮宇認為，屆時日圓匯率應會回升至135價位，但他相信在該價位的日圓，對日本而言仍有出口競爭力。

對於日本銀行採取利率正常化，李鎮宇分析，這是搭配之後美國聯準會降息，使美日利差更為縮小的作法，所以要在聯準會降息之前先一步行動。

除了上述的結構性影響正在改變之外，李鎮宇也進而指出，另一個影響在於現在很多美國私募基金，包括KKR、黑石、阿波羅等，都在搶進日本股市，這些私募基金看好日本上述的改革契機，此外包括日本知名企業近來很多突破性的質變，例如，東麗選出女性董事、日本航空近來新選出的女社長為空姐出身，女性企業家抬頭，都是日企的新氣象，也令美國私募基金看好日本的確和以前不一樣。