黃仁勳點名台股 AI 九巨頭 網友喊「2024年再救台股」

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經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日來台參加分公司尾牙，並於結束後點名台灣九家合作夥伴為超級巨星，其中包含台積電（2330）、廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、日月光（3711）投控旗下矽品、華碩（2357）、聯發科（2454）、微星（2377）、技嘉（2376）等；有網友見此表示，「老黃認證的精英」、「2023年救世主，2024年再重演一次」。

台股今（26）日上方壓力較大，點數於平盤附近震盪，而受到黃仁勳點名的九家公司中以台積電、鴻海表現較為強勢，其餘七家公司則是相對弱勢，今股價分別拉回休息，華碩下跌超過3%，廣達、技嘉、微星下跌逾2%，緯創下跌逾1%，聯發科則是同樣呈現下跌。

黃仁勳表示，輝達是加速運算與AI運算的先驅，不過，這是一個非常大的市場，AI會在手機、電腦、機器人與汽車，以及在雲端與資料中心上運行，AI將改變一切，並且無所不在。

對於發展AI面臨的挑戰，黃仁勳認為是如何擴大AI晶片的產能。輝達產品的供應吃緊，但需求卻非常強勁，所以也與台積電及其他供應鏈夥伴積極合作，努力滿足需求。該公司持續推進AI技術，但同時也會注意相關安全議題。

他強調，如果沒有AI，輝達就無法設計其晶片或是編寫軟體，該公司已經投資AI多年，以提高員工的生產力。他預期每家公司都會做同樣的事情，利用AI來提高生產力，企業的成長得以因此加速，使得營收提高，如此便可僱用更多的員工。簡言之，AI將驅動新一波企業生產力與成長方式。

另外，黃仁勳透露，他及父母於此行，也有與台積電創辦人張忠謀夫婦，還有台積電總裁魏哲家等人共進晚餐。

台積電 AI 黃仁勳

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