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AI族群多數拉回 台股盤中高檔震盪拚守萬八

中央社／ 台北26日電

台股今天開盤失守萬八，但在資金力挺下翻紅，最高至18029.85點再創波段新高，隨後受到電子股賣壓湧現、AI概念股多數拉回影響，指數盤中高檔震盪，在萬八關卡上下遊走。

截至10時50分，台股加權指數漲10點，至18012.62點，成交值約新台幣1467億元。

台積電今天開盤上漲2元，以644元開出，早盤翻黑低點至639元，盤中獲資金進場拉抬翻紅。

英特爾（Intel）、聯電昨天宣布將攜手開發12奈米平製程平台，但英特爾預測第1季營收可能比市場預期的還低20億美元以上，股價在盤後交易下跌10%，聯電今天湧現賣壓，盤中最低下挫4.49%。

AI概念股多數拉回，除高價股緯穎表現抗跌外，廣達、技嘉、緯創、雙鴻、奇鋐盤中走跌。

農曆春節假期將至，觀光股今天受資金青睞，類股盤中漲逾1%；航空雙雄漲跌互見，長榮航機師取得罷工權，工會25日預告春節及清明連假前後為警戒區段，長榮航盤中挫逾1%，華航獲買盤轉進，表現抗跌。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪時分析，台股攻上萬八大關後，部分漲多中小型股拉回修正，指數在高檔震盪，且農曆春節封關將至，預估此前市場情緒將呈現觀望。

長榮航 台股

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