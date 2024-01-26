近20年農曆年開紅盤日上漲機率75% 永豐金證券推遊戲化交易活動
台股封關倒數僅剩七個交易日，春節行情受投資人期待。永豐金證券統計2004-2023年台股加權指數表現，農曆年後的第一個交易日上漲率達75%，60日的上漲機率仍達七成。永豐金證券即日起推出「錢滾錢，財生財，紅包發起來」遊戲化交易活動，豪灑900個紅包好禮，要與投資人一起迎接金龍年投資行情。
「是否要抱股過年」近日投資人在社群媒體高度關注話題，永豐金證券指出，回溯台股20年歷史漲跌幅，加權指數開紅盤日的上漲比率是75%，當日平均漲幅0.65%，亦即投資人在封關日以收盤價買進台股大盤指數，並於開紅盤日收盤價賣出的平均報酬達0.65%。從開紅盤日進場持有10日的上張機率為75%、平均報酬率約2.08%；若將持有時間拉長至60日，上漲機率仍有70%、平均漲幅3.95%。
永豐金證券分析指出，從歷史表現歸納，開紅盤日前五個交易日進場的勝算較高，且持有時間越長平均報酬越高，但仍提醒投資人，歷史紀錄的回測結果不能代表未來績效，投資人仍應自行評估風險。
迎接龍年及第一季春節行情，永豐金證券以數位服務並納入多元投資理財工具，推出「錢滾錢，財生財，紅包發起來」遊戲活動，包括豐存股、台股/複委託交易、股票申購、借券、不限用途款項借貸、豐雲學堂購課等六大平台，交易前先至活動網頁完成登錄，即開始累計抽紅包資格，活動到4月底止，總計多達900個紅包好禮要送出。
900個紅包包括三大類：「每月好禮」，根據完成任務數不同月月抽紅包，包括60,000元百貨紅包、18,000元量販紅包、8,000元餐飲紅包、500元超商紅包；「連續好禮」則是從活動期間，連續4個月破5個以上任務，就可以參加80,000元百貨紅包抽獎。每月另有「加碼好禮」，按月份提供不同加碼大獎，包括World Gym一年期會員、2024股民助攻曆，2,000元與8,000元STUDIO A 即享券。
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