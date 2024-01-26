快訊

寒流發威冷到受不了！他問「冷氣開26度會暖嗎」 台電這樣說

特斯拉電動車日本「市占率極低」 馬斯克氣炸罵日本人這句話

新婚1個月！丹妮婊姐接到阿嬤電話 聽完崩潰喊：我離婚了

近20年農曆年開紅盤日上漲機率75% 永豐金證券推遊戲化交易活動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股封關倒數，近20年開紅盤日上漲機率75%，永豐金證券推遊戲化交易活動，900個紅包好禮抽。(永豐金證券/提供)
台股封關倒數，近20年開紅盤日上漲機率75%，永豐金證券推遊戲化交易活動，900個紅包好禮抽。(永豐金證券/提供)

台股封關倒數僅剩七個交易日，春節行情受投資人期待。永豐金證券統計2004-2023年台股加權指數表現，農曆年後的第一個交易日上漲率達75%，60日的上漲機率仍達七成。永豐金證券即日起推出「錢滾錢，財生財，紅包發起來」遊戲化交易活動，豪灑900個紅包好禮，要與投資人一起迎接金龍年投資行情。

「是否要抱股過年」近日投資人在社群媒體高度關注話題，永豐金證券指出，回溯台股20年歷史漲跌幅，加權指數開紅盤日的上漲比率是75%，當日平均漲幅0.65%，亦即投資人在封關日以收盤價買進台股大盤指數，並於開紅盤日收盤價賣出的平均報酬達0.65%。從開紅盤日進場持有10日的上張機率為75%、平均報酬率約2.08%；若將持有時間拉長至60日，上漲機率仍有70%、平均漲幅3.95%。

永豐金證券分析指出，從歷史表現歸納，開紅盤日前五個交易日進場的勝算較高，且持有時間越長平均報酬越高，但仍提醒投資人，歷史紀錄的回測結果不能代表未來績效，投資人仍應自行評估風險。

迎接龍年及第一季春節行情，永豐金證券以數位服務並納入多元投資理財工具，推出「錢滾錢，財生財，紅包發起來」遊戲活動，包括豐存股、台股/複委託交易、股票申購、借券、不限用途款項借貸、豐雲學堂購課等六大平台，交易前先至活動網頁完成登錄，即開始累計抽紅包資格，活動到4月底止，總計多達900個紅包好禮要送出。

900個紅包包括三大類：「每月好禮」，根據完成任務數不同月月抽紅包，包括60,000元百貨紅包、18,000元量販紅包、8,000元餐飲紅包、500元超商紅包；「連續好禮」則是從活動期間，連續4個月破5個以上任務，就可以參加80,000元百貨紅包抽獎。每月另有「加碼好禮」，按月份提供不同加碼大獎，包括World Gym一年期會員、2024股民助攻曆，2,000元與8,000元STUDIO A 即享券。

台股封關倒數，近20年開紅盤日上漲機率75%，永豐金證券推遊戲化交易活動，900個紅包好禮抽。(永豐金證券/提供)
台股封關倒數，近20年開紅盤日上漲機率75%，永豐金證券推遊戲化交易活動，900個紅包好禮抽。(永豐金證券/提供)

紅包 台股

延伸閱讀

美股漲多跌少 法人：台股留意美科技股財報動態

三大投信投顧董座一致看好 台股封關前有望穩坐萬八

台股高息ETF 領風騷

沒辦尾牙！老闆發5千元紅包竟被「董娘砍價」 網曝殘酷真相：在演戲

相關新聞

台股萬八高點震盪拉回 開盤跌17點 台積電漲2元開644元

台股今（26）日開盤下跌17.18點，開盤指數17,985.44點；台積電（2330）以644元開盤，上漲2元。

台積帶頭衝 台股站上萬八！上市櫃合計市值寫史上次高

隨著外資持續大買，台股昨（25）日在台積電大漲領軍下，加權指數開高走高收在18,002點，暌違近兩年再度站上萬八，並寫下...

1/26【早晨財經速解讀】經濟大好通膨大降！軟著陸來了？美Q4GDP大升！萬八穩了？

美股三大指數周四（25日）收漲，標普500指數連續第五日創收盤新高，因數據顯示美國第4季經濟成長強勁，提振市場情緒，投資人押注聯準會能引導經濟走向軟著陸。

證交所：台股春節2/8起休5天 2/17補班不交易不交割

台灣證券交易所今天公告，2月8日至14日休市5天，並在17日補行上班，但17日不交易也不交割；另證交所今天召開董事會，通...

台股開紅盤歷史：農曆年後首日進場 持有10日勝率驚人

台股封關倒數剩7個交易日，就在25日指數攻上1萬8千點收盤，紅包行情似乎更看好。永豐金證券統計2004年至2023年台股...

聯手英特爾開發12奈米平台 聯電早盤下挫逾3％

聯電（2303）、英特爾（Intel）昨（25）日共同宣佈，雙方將合作開發12奈米製程平台，以因應行動、通訊基礎建設和網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。