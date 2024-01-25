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台積電盤中股價衝上2022年2月來新高 法說會後漲近9％

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

台積電（2330）對今年營運展望釋出好消息後，今日午盤股價上漲超過2％，盤中報價來到640元關卡，不僅2022年2月以來新高價位，且上周法說會後，股價漲幅已經將近9％，股價表現相當亮眼。

台積電今日午盤報價上漲約2％，截至午盤報價達到640元，股價達到2022年2月中旬以來新高價位，且從台積電上周四（18日）法說會當日收盤價588元計算，截至目前午盤漲幅已經達到8.8％。

台積電上周法說會中預期，今年不含記憶體的半導體產值可望達9％，且晶圓代工產值將可望年成長兩成，台積電若以美元營收計算，全年營收將有機會超過兩成，顯示半導體市場今年將可望全面回溫。

據了解，台積電今年不僅3奈米及5奈米家族的產能利用率將可望持續回溫，且先前產能利用率大幅下降的7奈米需求亦可望同步上升，主要營收貢獻來自人工智慧（AI）及高效運算（HPC）市場。

針對第1季營運前景預測，台積電預估，本季合併營收以美元計算將可望達到180～188億美元，以中間值計算，將可能會季減6.2％，毛利率將落在52～54％，以新台幣31.1元兌1美元假設下，新台幣合併營收將落在5598～5846.8億元、季減10.5～6.53％。

台積電 營收

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