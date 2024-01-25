台股攻上萬八！台積電發功貢獻大盤逾百點

日股延續2023年漲勢冠居亞洲的氣勢，在2024年一開年就衝上近34年新高，許多投資人都在問：日股還能買嗎？擁有逾25年資產管理經驗的元大投信董事長劉宗聖認為：漲勢才剛開始！

2024-01-25 05:41