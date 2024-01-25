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台股攻上萬八！台積電發功貢獻大盤逾百點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導

睽違2年，台股今天盤中收復萬八！台北股市在台積電及聯電股價漲勢發動下，拉抬加權股價指數攻上1萬8千點，盤中指數創今年以來新高，分析師表示，拉權值攻萬八，後續需要其他類股火力支援才能站得穩，要留意若量能無法放大，可能導致價量背離。

美國費半指數創新高，帶動台積電ADR漲逾2％，收盤報價每股116.52美元，換算台積電現股股價每股730元，帶動台積電股價跳空大漲，目前盤中最高來到642元，台新投顧副總黃文青說，光是台積電一檔漲幅，就貢獻台股指數上漲百點，呈現單靠權值股攻堅1萬8千點關卡的行情，後續指數可能是高檔震盪格局，台積電上周法說會後，外資積極回補，加上新台幣近期偏升趨勢，資金回流台股。

至中午為止，加權股價指數1萬8點，上漲124點，預估成交量約3千億。

分析師許博傑指出，台股大盤指數靠著台積電與聯電兩檔權值股攻上1萬8千點大關，但成交量能感覺有些不足，要站穩萬八關卡應該補充量能，且台積電漲勢休息時，要有其他類股適時補上輪動，指數才能健康向上，投資人要留意量價背離的風險。

台積電 台股指數 權值股

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