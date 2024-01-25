台股站上18,000點 台積電衝上642元成最大功臣

台股今（25）日開高走高，盤中衝達18,003.08點，衝上萬八大關，上漲127.25點，創2022年3月以來高點，最大領軍攻臣首推台積電（2330），早盤以635元開高後走高，盤中一度衝達642元，創下2022年2月以來高點，帶領半導體股上攻，聯電（2303）也衝上52元，盤中大漲逾2%。

台股今日以17,894.83點開出，一度衝達18,003.08點，衝破萬八關卡，領漲族群首推半導體股，由權王台積電領軍，早盤以635元開出後，股價續往上攻，一度拉升至642元，上漲15元，漲幅2.39%，市值激增3,889億元至16兆6,484億元，貢獻大盤指數逾百點。

台積電去年第4季稅後純益2,387.1 億元，每股純益9.21元；若以美金計算，去年第4季營收196.2億美元，年減1.5%，季增13.6%；去年第4季毛利率53%，營業淨利率41.6%，稅後純益率38.2%。

累計台積電去年全年毛利率54.4%，年減5.2個百分點；營業淨利率42.6%，年減6.9個百分比，稅前淨利9,791.7億元，稅後純益8,384.98億元，每股純益32.34元。

台積電預估今年第1季美元營收約180~188億美元，較去年第4季美元營收196.2億美元，季減4.2~8.3%，平均值季減約6.3%，有望為歷年同期新高，換算新台幣5,598~5,846.8億元；以新台幣兌美元31.1假設基礎，預估今年第1季毛利率52~54%；預估今年第1季季營益率40~42%。

台積電總裁魏哲家看好今年整體半導體產業產值可望年增10%（不計記憶體），晶圓代工可望年增20%，預估台積電美元營收年增幅度將可望超過20%，若以美元營收計算，今年全年營收有機會年增21~25%。

台積電大漲之外，聯電也是大漲的攻勢，早盤以51.1元開高，一度拉升至52元，盤中上漲逾2%。