央行揭露12月金融情況 兩指標看出股市散戶族群動態

中央銀行發布112年12月金融情況，12月平均貨幣總計數M1B與M2年增率，分別上升3.11％及5.3％，雖然持續呈現死亡交叉，但M2年增率下降，使得兩指標年增率差距呈現縮小。值得注意的是，證券劃撥存款餘額增加至3.3兆，為4個月以來新高，加上股票市場融資餘額也增至3344億元，為21個月以來新高，反映散戶投入股市的意願提高。

央行經研處副處長曹體仁表示，12月M1B年增率上升，主要是因為活期儲蓄存款年增率上升，M2年增率下降，則與外資淨匯入較上月減少有關，金管會統計112年12月外資淨匯入86.77億美元，較11月的112.64億美元減少。

12月M2年增率下降原因主要是反應外匯存款、活期存款、定期儲蓄存款水位的下降，曹體仁分析，外匯存款下降的原因，大致上是反映市場預期聯準會Fed升息周期進入尾聲，外匯存款的吸引力相對降低，加上部分企業動用外匯存款去支付國外的貨款以及償還借款；活期存款年增率下降的原因，包括償還銀行借款、企業外國股東的投資盈餘及股利的匯出；定期存款年增率下降的原因，則是因為去年底台股價量齊揚，且民眾習慣在年底時調整資金配置，解約定存投入股市或活儲。

反應股市資金狀況的證券劃撥存款統計，12月底餘額為3兆3359億元，這是112年9月以來新高，旬平均餘額3兆3149億元，同為4個月以來新高，反映台股同期間的價量表現，曹體仁表示，雖然是落後指標，但仍可看出當時資本市場散戶族群對股市的投入熱度。

央行經研處指出，證券劃撥存款餘額增加不全然代表散戶對股市的信心增加，只能說散戶投資行為有增加。此外，12月底股市融資餘額也增加至3344億元，創21個月（111年4月）以來的新高，融資餘額增加通常是散戶看多的指標。