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遊戲族群強勢 台股終場甩尾漲1點收17,875點 台積電跌1元收627元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

美股標普500、費城半導體指數昨（23）收在歷史新高，台股今（24）日持續往萬八關卡前進，尾盤卻由紅翻黑後，所幸最後一單擺尾收紅，收盤指數17,875.83點，上漲1.24點、漲幅0.01%，成交金額2,651.55億元。台積電（2330）收627元、跌1元，今日遊戲族群強勢。

AI族群大部分今日進行回檔整理，包括緯穎、創意、智原、緯創、英業達、鴻海、廣達、世芯-KY、高力等；反觀聯發科則落後補漲，以及技嘉、勤誠、樺漢等也逆勢走高。

今日強勢族群，值得注意的是，台北國際電玩展明（25）日將在南港展覽館1館盛大登場，帶動遊戲相關概念股紛紛走揚，智冠以173.5元領頭率先攻上漲停板鎖至收盤、華義盤中也以164元亮紅燈，更帶動歐買尬（3687）、大宇資（6111）、廣錠（6441）、鈊象（3293）、網龍（3083）、橘子（6180）等個股，表現相當亮眼。

其它強勢族群還有，IC設計的聯發科領頭，帶動相關個股如：通嘉、驊訊、系微、世紀、研通等；PCB族群部分以中小型個股表現較為凸出，包括：新復興、志聖、合正、楠梓電、華通等；生技族群的順藥、晟德、美德醫療-DR、聯合、國際中橡等。

另外，美股半導體與硬體去年第4季財報季將陸續開跑，值得後續留意。整體而言，法人認為總經狀況尚未好轉，消費需求未有明顯復甦的情況下，整體企業展望應相對保守，財報難有上修空間。

不過，AI相關需求，以及記憶體設備則有望上修，台股供應鏈方面建議關注相關科技股，如：緯穎、廣達、緯創等，而台積電資本支出展望大致符合預期，預計今年下半年訂單需求回升。

投資建議上，法人分析，景氣進入復甦階段，今年有許多產業產值將揮別過去兩年衰退轉為正成長，消費性產品需求逐步轉佳，PC、手機、TV等先後傳來佳音，而廠商因過去受高庫存所困擾，初期備貨量不足供不應求將掀起漲價風潮，現階段除記憶體之外，CIS、類比IC，以及產業景氣可望提早落底的面板，乃至驅動IC、封測等將逐一受惠。

除此之外，去年受到高階AI伺服器排擠的標準型伺服器在新平台滲透率提升下，PCB 產值也可望開始轉正，相關概念股可擇強伺機布局。

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