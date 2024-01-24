5G 需求爆發 現觀科衝漲停、資服股帶勁...助大盤攻萬八
隨著5G時代的來臨，電信業者對於網路優化系統的需求日益增加，而目前已成功掛牌上市的電信數據分析大廠現觀科（6906），受惠5G擴建大單強勁，今（24）日早盤以199元開高走高，盤中股價直線上升211元亮燈漲停，漲幅高達9.89%，而其強勁走勢也帶動，包括資訊服務、數位雲端等類股走勢，早盤股價全數受惠多檔翻紅、享強勁走勢。
現觀科上周（15日）完成掛牌上市，而今（24）日受到5G擴建大單激勵，股價成功衝破200元大關、一路衝上漲停價211元，也再創掛牌後的新高紀錄，而台股資服業者股價也跟著連連上漲，連帶也推升大盤走勢開高走高，盤中一度衝上17,944.98最高，上漲70.39點，目標挑戰月初前波高檔，大盤表現受到此波激勵，甚至有望直奔萬八大關。
據悉，現觀科不僅是全球第一家以AI Deep Learning 大數據分析、洞察手機用戶移動行為的業界領頭羊，也是業界具有第一精準度定位與全球第一個5G NSA 以及5G SA 的地理定位平台。公司表示，旗下握有精準的地理定位技術優勢，除了已獲印度的電信業者 Airtel 青睞簽訂5G網路大單之外，也獲得澳洲、沙烏地阿拉伯等地大型電信業者之初次建置以及5G擴建訂單，擁有絕佳的全球優勢與高度的客戶回頭率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言