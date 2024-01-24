5G 需求爆發 現觀科衝漲停、資服股帶勁...助大盤攻萬八

隨著5G時代的來臨，電信業者對於網路優化系統的需求日益增加，而目前已成功掛牌上市的電信數據分析大廠現觀科（6906），受惠5G擴建大單強勁，今（24）日早盤以199元開高走高，盤中股價直線上升211元亮燈漲停，漲幅高達9.89%，而其強勁走勢也帶動，包括資訊服務、數位雲端等類股走勢，早盤股價全數受惠多檔翻紅、享強勁走勢。

現觀科上周（15日）完成掛牌上市，而今（24）日受到5G擴建大單激勵，股價成功衝破200元大關、一路衝上漲停價211元，也再創掛牌後的新高紀錄，而台股資服業者股價也跟著連連上漲，連帶也推升大盤走勢開高走高，盤中一度衝上17,944.98最高，上漲70.39點，目標挑戰月初前波高檔，大盤表現受到此波激勵，甚至有望直奔萬八大關。