聯發科獲外資按讚 樂觀情境上看1100元

聯發科（2454）將於下周（31日）三舉行說明會，而外資花旗發布最新個股報告指出，看好聯發科將受惠於其更好的產品升級周期以及更有吸引力的估值，因此，重申聯發科「買進」評等，目標價上看1,030元，而樂觀情境下更是上看1,100元。激勵聯發科今（24）日股價表現回神，大漲21元至932元、漲幅2.3%。

花旗表示，預計聯發科將受惠於更佳的產品組合和邊緣AI之優勢，在 2024 年將復甦並恢復年增長，預期聯發科的 AI 智慧型手機 SoC 出貨量將達到 2,000 萬顆以上，且智慧型手機平均售價也將受惠於新興市場的 4G與5G 的轉換而維持強勁，而 Smart Edge 部分，也將受到聯發科在 WiFi 7方面的領先推動，此外，也看好其在 PMIC 與電視SoC 業務方面的穩定前景，因此，在產品升級週期和邊緣AI的優勢帶動下，維持其「買進」評等，目標價上看1,030元。

此外，花旗證券也推出三項情境，預估聯發科在一般情境下，在產品升級週期和邊緣AI的優勢帶動下，預估其2024年與2025年的毛利率分別為 46.2%與45.9%，而營業利益率分別為16.0%與15.5%，目標價將上看1,030元；而在樂觀情境下，若5G SoC 出貨量高於預期 15%、毛利率提高100 個基點，目標價將上看1100元；而若是5G SoC 出貨量低於預期 15%、毛利率降低100 個基點，則目標價為800元。