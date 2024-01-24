台股持續往萬八關卡挑戰 中小型基金伺機進場

短線上台股雖受惠外資回補，但距離農曆年封關僅剩9個交易日，不過月線已經成了支撐位，預計農曆年後可望迎接龍年開紅盤的紅包行情，持續往萬八關卡挑戰，建議投資人可從台股中小型基金切入，尋找市場低點或定期定額進場，參與台股長線行情投資機會。

野村投信認為，美國通膨數據已控制在3%附近， 聯準會控制通膨目標已初步達成，同時美國經濟預估僅呈現溫和軟著陸，若2024年溫和降息2-3碼，對股市是最佳狀況。反觀台灣經濟溫和成長、產業具競爭力、企業獲利亦是正成長，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成為吸引外資長期買盤的誘因，預估外資長線買盤將逐漸回籠。

街口中小型基金經理人吳帛亞表示，在完成年初台灣的總統選舉後，不確定因素大幅解除，外資操作回歸基本面以後，期待AI發展對於台灣半導體的需求能反映在股價上，長期而言，仍看好長期升息循環結束，第1季以台積電為首，諸多產業企業獲利展望大多上修的方向邁進，期待自半導體上游、先進製程、乃至IC設計、記憶體等產業都陸續出現較先前樂觀的指引。

產業方面，野村中小基金經理人邱翠欣指出，AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦，大幅上修財測，股價暴漲35.94%創歷史新高，引爆AI概念股全面大漲，另外台積電法說今年300億資本支出不變，全年營收可望成長21%~26%，並表示AI需求仍然強勁，預估3年內將佔整體營收的2成。

國泰投信補充，雖然今年聯準會降息路徑不確定性仍高，不過預期維持寬鬆不變，因此長線仍有助於股市延續多頭走勢。隨著AI商機延續，高效能運算、車用電子等新興科技應用擴展，半導體產業逐漸走向谷底復甦，後市仍有漲勢可期。