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早晨財經速解讀／電價、蛋價2024再漲一波？租金價格衝高 薪資追得上？

1/24【早晨財經速解讀】電價蛋價 2024再漲一波？租金價格衝高 薪資追得上？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

春節將至，不少民眾開始置辦年貨，加上21日寒流南下、影響時間長，天冷讓雞蛋買氣明顯上漲。台北市蛋商公會理事長林天來表示，天氣變冷銷售量增加，加上農曆年雞蛋用量暴增，經討論後決定調漲蛋價2元，批發價周一起調漲、產地價周三起調漲。

林天來表示，先前幾波冷氣團來襲，加上液蛋禁令解除後，雞蛋買氣大幅增加，不少蛋商庫存幾乎清空，盡管本土雞蛋產量穩定，但需求量變大，供應也逐漸變得吃緊。

林天來說，農曆年將至，許多過年年貨、伴手禮及菜色都會使用雞蛋，需求量暴增，另也考量疫情影響雞蛋產量，盡管目前疫情僅有零星蛋農發生，情況還不嚴峻，但經討論後，決定調漲蛋價2元，周一起批發價從每台斤48元漲至50元、周三起產地價從每台斤38.5元漲至40.5元。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

雞蛋 疫情

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