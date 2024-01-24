1/24【早晨財經速解讀】電價蛋價 2024再漲一波？租金價格衝高 薪資追得上？

加權指數昨（23）日上漲59點、收17,874點。上周指數瀕臨跌破季線的窘境，惟1月18日台積電公布亮眼的財報預期、以及樂觀的產業成長，帶動指數跳高V型反轉，再加上隔日的美超微（Supermicro）因AI上修財報預期，單日大漲35.9%，費半指數創下歷史新高，激勵台股連四漲，離1月2日高點17,956也僅差距82點而已。若量價配合得宜，指數將有創高的機會。

2024-01-24 03:00