台股帶動上攻 挹注台股基金亮眼表現

展望台股後市，台股化解技術面轉弱疑慮後，成交量放大有利農曆年前行情，盤勢重回中多格局，法人建議可透過主動式台股基金布局，參與多頭行情機會。

近期美股主要科技大廠股價創高，反映出市場對AI樂觀情緒升溫，帶動美股四大指數創新高，加上台積電（2330）法說會釋出樂觀展望，外資回補台股大買歸隊，大盤收復所有均線，技術及籌碼面重新翻多，也挹注68檔主動式台股基金淨值創下成立以來新高。

日盛投信台股投資研究團隊表示，在美股方面，投資人等待本周重要科技股財報公布，觀察去年第4季美國企業財報，迄今為止表現多優於預期，市場關注AI相關資訊，對於AI業績的預期則持續推升美股表現。台股方面，今年半導體產品出貨有望恢復到年增長軌道上，推升整體產值轉為正成長，各題材產業將重新開始輪流表態。

日盛投信台股投資研究團隊指出，生成式AI帶動資料儲存與傳輸量提升，2024年美系四大CSP資本支出年增17%，有望帶動通用伺服器需求，根據券商預估2024年全球伺服器出貨量可達1,219萬台，年增率5.1%，台系伺服器供應鏈有機會在今年大量出貨。

此外，根據SEMI統計，全球半導體矽晶圓出貨面積在2024年受到AI、HPC、車用及工業用市場需求帶動之下，預期2025年出貨面積將創下新高。矽晶圓廠商預估今年下半年的市況將明顯好轉，長期成長動能無虞。