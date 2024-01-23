美股迭創歷史新高 法人：優質大型股抗波動

美國道瓊指數首度站上38,000點，S&P 500、那斯達克及費城半導體指數也續創新高。法人指出，美國經濟走緩，勢必影響企業獲利及股市表現。在總經局勢尚未明朗之前，建議投資人聚焦優質大型成長股，在市況波動中較可望發揮核心支撐力。

在通貨膨脹、升息等因素夾擊下，美股仍展現韌性，主要指數在2023年都有一成以上的漲幅。今年以來，雖然市場仍不確定美國聯準會（Fed）的降息速度及幅度，但美股仍震盪上漲，迭創歷史新高。

聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋分析，盤點去年S&P 500指數中11大類股表現，資訊科技、通訊服務是推進美股成長的重要引擎，漲勢凌厲，分別狂漲57.7%及55.9%；公用事業下跌7.1%、能源跌1.3%，則是唯二負報酬的類股。

蘇智蘋認為，生成式人工智慧（AI）不僅是創新題材，更可望提升實質生產力與商轉機會，進而帶動企業獲利。直接受惠於升成式AI興起的科技產業，成為去年最大的黑馬，而且今年也可望續航。今年市場共識預期，以S&P 500指數各類股獲利成長率來看，科技及醫療類股可望優於其他類股。

科技產業中，去年漲勢大多集中在美股七雄。蘇智蘋認為，在超大型股漲勢過後，其他企業可望迎頭趕上。目前科技產業的投資題材眾多，除了需要密切關注美股七雄的動態外，還可注意線上廣告、雲端運算、AI等題材。

貝萊德智庫則指出，市場預期降息及經濟平穩著陸推升美股上漲，但這項預期充滿挑戰與風險。貝萊德智庫對美股抱持減碼立場，但美股仍是智庫投資組合中比重最高的資產。而且，AI類股的投資主題長期前景優，將推升企業的營收及獲利，也為投資人帶來超額報酬的潛力。