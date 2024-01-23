遊戲股王鈊象股價創高 今年業績再戰歷史新高

遊戲股王鈊象（3293）今年海外博弈遊戲授權業務將持續擴大，包括東南亞、歐洲、北美等市場均將有新突破，推升全年營收、獲利有望再創新高，全年EPS挑戰大賺五個股本以上。

鈊象近期受到史上最長寒假以及農曆年旺季加持，股價走勢強勁，今（23）日上漲20元，收805元，創波段高點，並吸引土洋法人同步站在買方，其中，外資買超17張、投信買超51張、自營商買超97張，總計三大法人買超165張，並已連續6個交易日呈現買超。

鈊象去年12月營收13.24億元，創歷史新高，累計去年度營收141.75億元，年增18.6%，同樣創歷史新高，去年累計稅前EPS高達55.07元，稅前EPS大賺超過五個股本，獲利創歷史新高。

法人預估，鈊象去年度稅後EPS約46.69元，明年稅後EPS挑戰51.99元，主要成長動能來自海外博弈遊戲授權布局擴大，包括東南亞市場處於高速成長階段、歐洲業務也正式展開以及美國市場持續強化等 。

法人表示，今年首季因適逢春節、寒假的傳統旺季，因此營運表現預料將可延續去年下半年的成長動能，第2季之後則有東南亞、歐洲等新拓展的市場接力挹注成長，估全年營收方面則有望年增12至15%，來到接近160億元的水準。

據悉，鈊象目前線上遊戲營收占比排序分別是《明星三缺一》、《金猴爺》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》、《SlotTrip》、《金虎爺》，合計營收占比約五成左右，其餘部分則是海外授權分成收入，少量營收貢獻則來自商用機台。

針對海外市場布局方面，鈊象在歐洲線上博弈布局預計今、明年開花結果，屆時有望顯著貢獻營收與獲利，同時也正積極耕耘北美與中南美洲市場，現階段已開始著手申請加拿大線上博弈執照，未來營運可期。

鈊象董事長李柯柱日前於法說會指出，除英國、瑞士、比利時需另外取得特別授權外，本次歐洲線上博弈執照已可涵蓋歐洲多數市場，公司目前正持續申請其他張歐洲博弈執照，期盼未來能涵蓋全歐洲市場。