美股收高…台股開紅盤挑戰攻18,000點 台積電上漲3元開629元

台股今（23）日開盤上漲25.18點，開盤指數17,840.28點；台積電（2330）以629元開盤，上漲3元。

台股操作建議上，凱基投顧分析，台股於上周五擴量轉強突破所有短壓後，周一開高走高持續上攻，短期均線走揚、日KD指標低檔交叉向上開口持續擴大，短線或將挑戰17,956高點，隨時有機會突破萬八，即便短線漲多震盪，預料跳空缺口與型態支撐17,700將有強勁支撐，操作上17,700沒有失守前，多頭格局或將延續。

觀察台股盤面結構，AI概念股全面轉強，包括AI伺服器、矽智財IP、CoWoS設備、PCB、散熱、封測、機殼、導軌、網路交換器皆有表現，金融、非金電在資金排擠下，難有亮眼表現空間，盤勢必須持續上攻，金融、非金電才有輪動補漲機會。

昨（22）日美股四大指數收盤：道瓊指數上漲138.01點、漲幅0.36%，那斯達克指數上漲49.32點、漲幅0.32%，標準500指數上漲10.62點、漲幅0.22%，費半指數上漲10.95點、漲幅0.25%。

值得注意的是，美國股市周一小漲，主要指數再創新高，包括：道瓊工業指數、標普500指數本周伊始再創新高、費城半導體指數也創下歷史新高；此外，輝達（Nvidia）上漲0.3%，也再創歷史新高。

美國財報季本周進入高潮，包括Netflix、特斯拉和英特爾等公司將報告業績。

iShares U.S. Home Construction ETF上漲約1.8%，創下歷史新高。美國10年期公債殖利率周一下跌至4.093%。

三大法人昨（22）日集中市場合計買超398.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超369.4億元，投信買超9.3億元，自營商（自行買賣）買超3.5億元，自營商（避險）買超15.9億元。

統一期貨表示，期貨方面，外資夜盤大幅反手5,629口空單，日盤則加碼339口空單，未平倉淨空單翻空至-5,116口；十大特定法人反手2,327口空單至-1,046口。

外資夜盤逢高做空，日盤小幅續空，顯示指數拉高後外資重新站回空方，十大特法逢高同樣轉做空方，可能將使台指漲勢趨緩。