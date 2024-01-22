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法說會行情高興一天就好？台積電量縮股價翻黑

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

台積電（2330）18日法說會後帶動股價反彈，19日因與ADR價差大漲，最高一度來到627元，不過較前波高點688元仍有一段距離，而隨著ADR價差收斂，今（22）日台積電股價開高後翻黑一度跌至624元，下跌2元跌幅約0.32%，市值約在16.2兆元上下，量能並顯著較前一交易日萎縮。

法人分析，台積電法說會行情過後，本周將步入美股科技股超級財報周，美國重量級企業去年第四季財報即將密集公佈，市場預估去年第四季美國企業獲利年成長1.2%，低於上季年成長4.5%，隨後逐季震盪走高。

依據各企業公布資訊，微軟預定1月24日公布財報，英特爾則為1月26日，高通、蘋果、Google以及亞馬遜都預計2月2日公布財報並召開投資人會議，將牽動市場神經。

台積電 財報

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