人頭戶網路交易凍結波及股票交割戶 券商嚴陣以待違約交割風險

攸關洗錢防制法第15條之2的修法，勒令人頭帳戶及該人頭戶所有其他帳戶的網路交易將全面凍結5年的新政策，預計在三月底正式上路，但對此不少券商私下憂心忡忡，擔心這個要嚇阻民眾不敢再亂賣人頭戶出去給詐團的政策，可能會意外衍伸出違約交割增加的現象，對此已嚴陣以待，尤其是目前台灣平均1人開立2個證券帳戶，市井小民投資者眾，更讓券商對可能的違約交割風險不敢掉以輕心。

相關官員表示，目前在洗錢防詐的管理上，所謂的「告誡戶」，亦即被查出有出售帳戶給他人，亦即所謂的「人頭戶」，至於「警示戶」，則是指已有受害人去報案的相關戶頭，絕大部分也都和人頭戶有關，現在全面凍結網路交易的，則是一經被刑事警察局認定為「告誡戶」，亦即將自己的帳戶交付給詐團作使用的，就會被凍結網路交易5年，倘若期間再有類似情況發生，就繼續追加5年。

而券商現在擔心的，是倘若股票投資者的帳戶被凍結了，這位投資者又未在銀行臨櫃繳股票交割款，將使券商無法在T+2的交割日，完成買股交割款的扣款，尤其是在交割日當天的上午10點之前就必須完成，時間可說相當趕。

券商目前想到的應變方式，包括先墊付款，再向投資人要求交款，以及將投資人帳戶裡剩餘的資金來設質，貸給投資人資金繳款來應變。

對於上述的問題，證期局回應，一旦民眾成為「告誡戶」，刑事局會主動通知該民眾，此外，證券交割戶通常也不會被拿來當人頭戶交易。但券商和銀行業者都指出，即使當事人未把證券交割戶當人頭戶交付出去，但同樣也會被凍結交易5年，券商也無法從該當事人的帳戶裡扣款，此外，刑事局能否在帳戶被凍結之前聯絡到當事人，也有變數。

券商也指出，通常數位化程度越高，較沒有營業員服務的，這類風險尤大，因為客戶投資直接從網路下單和扣款，習慣了，如今若是網路交易功能被凍結，比起一般的券商恐怕更頭大。

負責監管券商違約交割問題的證交所則表示，由於這項新措施尚未上路，上述情況會否發生，還是未定數，但倘若責任不在券商，證交所在和違約交割相關的計點上，也會從寬處理。

券商擔心，到時候投資人不能夠再透過帳戶直接網路扣款的方式來交割，而必須到銀行臨櫃繳款，若刑事警察局那邊如果沒有聯絡上這些「告誡戶」，到時候違約交割的風險就會落在券商的頭上。按照常理來說，民眾不會把自己證券交割的帳戶拿去賣給別人當人頭戶，但現在的重點在於只要民眾有一個帳戶是人頭戶，他其他的帳戶都會全面被凍結，包括其證券交割戶，這也是問題所在，但礙於個資保護法，銀行也無法事先清查，把要被凍結的帳戶裡和證券交割帳戶有關的，事先告訴券商，也令券商深感無從準備。