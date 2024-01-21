聽新聞
test
0:00 / 0:00

人頭戶網路交易凍結波及股票交割戶 券商嚴陣以待違約交割風險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
人頭戶的所有帳戶網路交易將被凍結，連股票交割戶也難倖免，讓券商憂心違約交割風險升高。圖/聯合報系資料照
人頭戶的所有帳戶網路交易將被凍結，連股票交割戶也難倖免，讓券商憂心違約交割風險升高。圖/聯合報系資料照

攸關洗錢防制法第15條之2的修法，勒令人頭帳戶及該人頭戶所有其他帳戶的網路交易將全面凍結5年的新政策，預計在三月底正式上路，但對此不少券商私下憂心忡忡，擔心這個要嚇阻民眾不敢再亂賣人頭戶出去給詐團的政策，可能會意外衍伸出違約交割增加的現象，對此已嚴陣以待，尤其是目前台灣平均1人開立2個證券帳戶，市井小民投資者眾，更讓券商對可能的違約交割風險不敢掉以輕心。

相關官員表示，目前在洗錢防詐的管理上，所謂的「告誡戶」，亦即被查出有出售帳戶給他人，亦即所謂的「人頭戶」，至於「警示戶」，則是指已有受害人去報案的相關戶頭，絕大部分也都和人頭戶有關，現在全面凍結網路交易的，則是一經被刑事警察局認定為「告誡戶」，亦即將自己的帳戶交付給詐團作使用的，就會被凍結網路交易5年，倘若期間再有類似情況發生，就繼續追加5年。

而券商現在擔心的，是倘若股票投資者的帳戶被凍結了，這位投資者又未在銀行臨櫃繳股票交割款，將使券商無法在T+2的交割日，完成買股交割款的扣款，尤其是在交割日當天的上午10點之前就必須完成，時間可說相當趕。

券商目前想到的應變方式，包括先墊付款，再向投資人要求交款，以及將投資人帳戶裡剩餘的資金來設質，貸給投資人資金繳款來應變。

對於上述的問題，證期局回應，一旦民眾成為「告誡戶」，刑事局會主動通知該民眾，此外，證券交割戶通常也不會被拿來當人頭戶交易。但券商和銀行業者都指出，即使當事人未把證券交割戶當人頭戶交付出去，但同樣也會被凍結交易5年，券商也無法從該當事人的帳戶裡扣款，此外，刑事局能否在帳戶被凍結之前聯絡到當事人，也有變數。

券商也指出，通常數位化程度越高，較沒有營業員服務的，這類風險尤大，因為客戶投資直接從網路下單和扣款，習慣了，如今若是網路交易功能被凍結，比起一般的券商恐怕更頭大。

負責監管券商違約交割問題的證交所則表示，由於這項新措施尚未上路，上述情況會否發生，還是未定數，但倘若責任不在券商，證交所在和違約交割相關的計點上，也會從寬處理。

券商擔心，到時候投資人不能夠再透過帳戶直接網路扣款的方式來交割，而必須到銀行臨櫃繳款，若刑事警察局那邊如果沒有聯絡上這些「告誡戶」，到時候違約交割的風險就會落在券商的頭上。按照常理來說，民眾不會把自己證券交割的帳戶拿去賣給別人當人頭戶，但現在的重點在於只要民眾有一個帳戶是人頭戶，他其他的帳戶都會全面被凍結，包括其證券交割戶，這也是問題所在，但礙於個資保護法，銀行也無法事先清查，把要被凍結的帳戶裡和證券交割帳戶有關的，事先告訴券商，也令券商深感無從準備。

洗錢防制法 股票

延伸閱讀

假投資詐騙氾濫 刑事局祭出3箭：識詐、下架、說出來

刑事局統計去年詐騙案 財損最高手法是「假投資交友」

假幣商勾結大陸詐團 騙走40民眾2億元新台幣

史上第三大！外資大屠殺台股狂賣782億 證交所發新聞稿喊話

相關新聞

人頭戶網路交易凍結波及股票交割戶 券商嚴陣以待違約交割風險

攸關洗錢防制法第15條之2的修法，勒令人頭帳戶及該人頭戶所有其他帳戶的網路交易將全面凍結5年的新政策，預計在三月底正式上...

AI Pin要來了！揚明光、華晶科、菱生、鈺太、美律等概念股跟著旺

AI Pin以創新無螢幕穿戴裝置搭配AI，能透過聲音與手勢操控，讓微投影、微機電（MEMS）相關封測、麥克風等技術有望跟...

美股前景可期 善用軟著陸情境下的回檔機會

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，十二月數據顯示，失業金申請、零售銷售、卡車...

AI行情看俏 法人：元月布局創新科技ETF好時機

從這波外資操作也可以看出，由於經濟成長放緩、地緣緊張等風險影響，短線對股市看法較為逆風，但對於電子股後市仍有信心，法人預...

龍頭長期展望佳 半導體ETF沾光

台積電法說會釋出2024年將是半導體產業的成長年，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，2024年終端電子產品庫...

全球 AI 熱潮續發威 00757淨值、股價狂歡同創新高

全球AI狂熱持續發威，帶動六大科技天王股價全面勁揚，追蹤尖牙指數的統一FANG+ ETF（00757）在規模、受益人雙雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。