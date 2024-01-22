人頭戶新禁令 券商憂違約交割增

洗錢防制法針對人頭帳戶及該人頭戶其他帳戶的網路交易祭出凍結五年的新制預計三月底上路，不少券商憂心恐衍生違約交割增加的現象，尤其是目前全台平均一人開立兩個證券帳戶，更讓券商對可能的違約交割風險不敢掉以輕心。

券商表示，若股票投資人的帳戶被凍結，又未在銀行臨櫃繳股票交割款，將使券商無法在T+2的交割日，完成買股交割款的扣款。券商目前想到包括先墊付款，再向投資人要求交款，以及將投資人帳戶剩餘的資金設質，貸給投資人資金繳款等應變方式。

金管會證期局官員說，一旦民眾成為「告誡戶」，刑事局會通知當事人；此外，證券交割戶通常不會被拿來當人頭戶交易。但券商和銀行業者指出，即使當事人未把證券交割戶當人頭戶交付出去，也會被凍結交易五年，刑事局能否在帳戶凍結前聯絡到當事人也有變數。