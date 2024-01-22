快訊

好巧，台積電又一先進製程設廠落腳民進黨執政縣市

注意保暖！北部今午可能跌破10度 陽明山國小放低溫假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人頭戶新禁令 券商憂違約交割增

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

洗錢防制法針對人頭帳戶及該人頭戶其他帳戶的網路交易祭出凍結五年的新制預計三月底上路，不少券商憂心恐衍生違約交割增加的現象，尤其是目前全台平均一人開立兩個證券帳戶，更讓券商對可能的違約交割風險不敢掉以輕心。

券商表示，若股票投資人的帳戶被凍結，又未在銀行臨櫃繳股票交割款，將使券商無法在T+2的交割日，完成買股交割款的扣款。券商目前想到包括先墊付款，再向投資人要求交款，以及將投資人帳戶剩餘的資金設質，貸給投資人資金繳款等應變方式。

金管會證期局官員說，一旦民眾成為「告誡戶」，刑事局會通知當事人；此外，證券交割戶通常不會被拿來當人頭戶交易。但券商和銀行業者指出，即使當事人未把證券交割戶當人頭戶交付出去，也會被凍結交易五年，刑事局能否在帳戶凍結前聯絡到當事人也有變數。

券商 投資人 網路

延伸閱讀

假投資詐騙氾濫 刑事局祭出3箭：識詐、下架、說出來

刑事局統計去年詐騙案 財損最高手法是「假投資交友」

個資恐外洩...刑事局公布上季「高風險賣場」 健身、美容業都上榜

國中割頸案後…防幫派侵校園 刑事局今通報成立少年掃黑專責隊

相關新聞

封關倒數11天…台股攻萬八氛圍轉濃 台積電有望領軍上衝

台股在台積電領軍、上周周K線逆轉收紅、外資買超創史上第二大單日買超後，法人預期，金兔封關倒數11天，台積電將領軍封關行情...

人頭戶新禁令 券商憂違約交割增

洗錢防制法針對人頭帳戶及該人頭戶其他帳戶的網路交易祭出凍結五年的新制預計三月底上路，不少券商憂心恐衍生違約交割增加的現象...

科技大廠 財報、法說 聚焦

美國科技巨擘超級財報周本周登場，而台灣本地則有AI邊緣運算霸主聯發科將於31日召開法說會，法人圈看好相關財報揭露、法說會...

台積電配息逐步調高 今年上看15元

台積電未來季配息有望穩步拉升。法人認為，台積電自由現金流充沛，隨著先前龐大的資本支出開始邁向收割，後續總投資將更小且能獲...

連年超額配息股 給力

近年存股風氣盛行，上市櫃公司不但順應潮流大方配息，甚至現金股息發放率超過100%，包括聯發科、遠傳、台灣大、富爾特等都是...

鄭文賢專欄／AI產業鏈 走基本面行情

台股2024開年來一路都處於弱勢下跌格局，主要原因有二，一是市場修正未來的降息預期，二是地緣政治造成避險情緒。其中，第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。