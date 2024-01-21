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美股前景可期 善用軟著陸情境下的回檔機會

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
十二月數據顯示，失業金申請、零售銷售、卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，營建許可、就業信心、薪資成長、ISM 新訂單、利潤率、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，商品、信用利差兩指標從紅燈改善為黃燈，惟整體燈號仍連17個月維持在「衰退」的紅燈。本報系資料庫
十二月數據顯示，失業金申請、零售銷售、卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，營建許可、就業信心、薪資成長、ISM 新訂單、利潤率、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，商品、信用利差兩指標從紅燈改善為黃燈，惟整體燈號仍連17個月維持在「衰退」的紅燈。本報系資料庫

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，十二月數據顯示，失業金申請、零售銷售、卡車運輸維持在「謹慎」的黃燈，營建許可、就業信心、薪資成長、ISM 新訂單、利潤率、貨幣供給、殖利率曲線維持在「衰退」的紅燈，商品、信用利差兩指標從紅燈改善為黃燈，惟整體燈號仍連17個月維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林證券投顧表示，面臨景氣放緩但仍具備韌性、通膨持續朝2%目標邁進，2024年主要央行貨幣政策將出現轉向，啟動降息循環，有助延續債市長線多頭行情。建議投資人以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為核心，網羅高股利股票、優質債息收益及債券資本利得空間。

另方面，目前數據顯示美國經濟有望實現軟著陸，加上AI發展及全球朝2050年淨零排放目標所需的基礎建設投資將成為未來經濟成長的主要驅動力，有利股市多頭續航，而美元強勢隨聯準會貨幣政策轉向而弱化，有望引導資金回流亞洲，看好科技、全球氣候變遷、基礎建設、印度、日本及亞洲小型股票型基金，可列為2024年元月及紅包行情首選。

凱利投資衰退風險儀表板：經濟條件改善，美股市場廣度持續擴散

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，美國消費者展現了堅定的韌性，這對民間消費佔 GDP 近三分之二的美國經濟來說非常重要。即使商品需求減弱，服務業需求仍保持強勁，也使向來可靠的經濟衰退指標(如：專注於規模較小但波動性更大的 ISM 製造業指數)出現「短路」。

此外，消費者（和企業）對利率的敏感度也低得多，在經歷了40多年來最激進升息週期後，美國有效未償還抵押貸款利率僅從近期低點3.3%上升至3.7%，這是因為美國抵押貸款市場獨特的以固定利率為主的結構讓許多民眾免受利率上升的影響，而美國企業看起來也很類似，許多公司以低利率鎖定多年的借貸需求。

傑佛瑞．修茲也提及，由於經濟數據改善、通膨放緩（disinflation）腳步加快、聯準會可能放鬆限制，軟著陸的可能性提高，聯準會現在更有能力從目前的限制性水準下調利率。積極的跡象是，自2023年10月27日低點以來，美股的市場廣度正在擴散，羅素2000指數、羅素中型指數表現優於主導2023年大部分時間的「科技七雄」，這通常是牛市健康發展的好預兆，若美國實現軟著陸，將持續有利於小型股和更具週期性的股票。

長期投資人應妥善利用任何重大股市回檔修正的機會，因為在過去14次歷史經驗中，史坦普500指數在經歷一年多後再創歷史新高時，未來3個月、6個月、12個月可望持續走揚，平均漲幅分別達3.4、7.2%、13.9%，未來一年上漲機率甚至達到93%。

美國經濟 2024

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