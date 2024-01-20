台積救台股 外資單日買超801億

台積電法說救了台股。台北股市昨日跳空開高走高，大漲四五三點，加權股價指數以一萬七六八一點作收，漲幅百分之二點六三，成交量放大至四二三一億元，外資回頭買超八○一億元，創下史上第二大單日買超金額，僅次於二○○二年十二月二十八日的單日買超一二五二億元，史上前兩大外資單日買超，都是因為台積電。

台積電法說看好二○二四年營收成長二成以上，美國存託憑證（ＡＤＲ）大漲百分之九點七九，激勵台積電股價跳空開高、震盪走高，終場以每股六二六元收盤，大漲卅八元，漲幅百分之六點四六，外資十九日買超台積電六九八億元。外資十九日買超前三名：台積電、廣達、緯創，但外資買超廣達及緯創的金額都不到七十億元。

加權股價指數大漲四五三點，為台股收盤史上第十二大漲點，一舉收復月線，指數站回各均線之上，包括短線ＫＤ、ＲＳＩ等各項指標也有轉強跡象。國泰金控證期顧問部協理簡伯儀表示，台股漲跌都跟外資有關，左右台股後續走勢，台股盤勢偏正向，選舉結果對台股帶來的影響也反應完畢，現在可以回歸基本面來看台股了。

接下來可能會影響台股的，就是月底美國聯準會（Ｆｅｄ）的利率會議，簡伯儀表示，聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議結果將在台北時間二月一日凌晨公布，與降息有關的談話將影響全球資金動向。目前市場普遍認為今年會降息，但對於時間點的看法不一，也從預期第一季延到第二季，甚至延到第三季。

外資在大選後，周一至周四，狂倒台股一四一一億元，周五一口氣回補八○一億元，華南投顧董事長儲祥生表示，外資大補台積電外，其他著墨有限，除非美股又大漲，否則台股指數應該就是在這個位置上先整理，他認為投資人不必急著再投入。