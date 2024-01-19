台股收漲453點11千金再現 川湖重返千元

台股今（19）日開高走高，以17,681.52點收盤，上漲453.73點，一口氣收復5日線及月線、季線，千金股也再增加1家，川湖（2059）收在1,000元，上漲64元，漲幅6.83%，重返千金股行列；另外，信驊（5274）則是收復3,000元，收在3,030元，漲幅3.41%。

川湖去年12月營收6.39億元，月增4.68%，年增4.4%，創2022年12月以來新高；去年第4季營收18.64億元，為去年單季新高，季增30.9%，年減6.2%；累計去年全年營收57.62億元，年減26.1%。

展望今年，川湖預估第1季可能是谷底，隨著英特爾等晶片廠商陸續推出伺服器新平台，預估業績在第2季到第3季可望回升，且有機會創單季新高；美系外資看好川湖將受惠AI伺服器的成長需求，預期川湖2023~2025年營業淨利年複合成長率將達37%，給予買進評等，目標價1,100元。

川湖今日以949元開出，盤中一度小翻黑至930元，之後往上拉升，尾盤一度衝達1,020元，終場收在1,000元，上漲64元，漲幅6.83%。

川湖重登千元，台股11千金再現，股后信驊今日也重返3,000元，終場收在3,030元，上漲100元，漲幅3.41%；另外，緯穎（6669）盤中一度重返2,000元，拉升至2,040元，終場收在1,990元，上漲110元，漲幅5.85%。