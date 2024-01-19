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台股大漲453點後 法人預期後市仍有高點可期

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

台股今（19）日經過短線回檔整理後，大盤在台積電（2330）法說釋出正面訊息下，帶動半導體族群上漲，指數出現反彈，指數開盤越過季線反壓，大盤在量能持續放大，加上新台幣盤中也出現明顯升值，技術指標中日線KD、RSI指標低檔轉強，指數震盪走高，終場指數上漲453點，收在17,681點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，17日外資賣超創下史上第三大，原因為地緣戰爭風險升高，由於外資去年並未出現大幅賣超，此次的賣超為2022年3月以來再度出現大幅賣超，統計過去賣超前10名的賣超後續走勢來看，台股在後續5天，指數上漲機率僅有55%，平均下跌0.89%。

若以後續20日，台股只有在2007年7月27日以及2020年3月9日後續20天下跌5.15%、7.65%外，其餘7次均是上漲，平均上漲機率78%，顯示短線恐慌賣壓結束後，指數有機會出現反彈，本次的台股也如過去歷史經驗雷同，指數出現反彈。

分析師指出，美元指數近期出現反彈，新台幣今年以來由升轉貶，但今日重啟升值走勢，有利於資金動能，法人態度上，周四之前外資在現貨市場維持賣超，期貨未平倉空單持續減少，不過隨著台積電釋出正面訊息，若外資可以回補，加上投信在集中市場持續加碼，官股券商在指數回檔出現加碼，對於指數推升有利。

另外，融資餘額近期出現增加，融券出現回補，籌碼仍不佳；就日線的技術指標，日KD指標低檔交叉往上，MACD柱狀體收斂，RSI指標回到50多方區，技術指標位出現低檔轉強；因此，綜合上述，雖然融資籌碼亂，但預期新台幣轉強，外資有機會回補，日線技術指標低檔轉強下，預期股價將有機會出現跌深反彈。

新台幣 外資 台股

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1/19【早晨財經速解讀】台積電ADR暴漲10% 半導體復甦歸來！

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