台積電爆逾16萬張大量收626元 市值16.23兆

台積電業績展望大好，投資人更加篤定人工智慧（AI）的前景，進而帶動美國科技股全面上漲，那斯達克100指數收在史上最高水準，標普500指數也逼近歷史新高。 台積電預測2024年營收成長將超過20%，因AI所用高階晶片帶動需求。台積電ADR大漲9.8%，在費城半導體指數成份股漲幅最高。輝達（Nvidia）和超微（AMD）也各漲1.9%和1.8%，均收在歷史最高價位。

2024-01-19 08:50