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台積電爆逾16萬張大量收626元 市值16.23兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）法說會報喜，激勵今（19）日跳空以625元開出，上漲37元，盤中一度拉衝達627元，終場收626元，上漲38元，市值重返16兆元達16兆2,334億元，單日激增9,854億元，最後一盤爆出8,993張買單，總成交量逾16萬張，為2020年7月28日以來的單日最大量。

台積電去年第4季合併營收6,255.3億元，稅後純益2,387.1 億元，每股純益9.21元；去年第4季毛利率53%，營業淨利率41.6%，稅後純益率38.2%；累計台積電去年全年毛利率54.4%，營業淨利率42.6%，稅後純益8,384.98億元，每股純益32.34元。

台積電預估今年第1季美元營收約180~188億美元，有望為歷年同期新高，換算新台幣5,598~5,846.8億元；以新台幣兌美元31.1假設基礎，預估今年第1季毛利率52~54%，營益率40~42%。

總裁魏哲家看好今年整體半導體產業產值年增10%（不計記憶體），晶圓代工可望年增20%，預估台積電美元營收有機會年增21~26%，有望再創新高。

台積電法說會後股價狂飆寫下多項驚奇記錄，周四ADR狂漲9.8%，今日早盤以625元開出，盤中高點達627元，為2022年2月以來新高，最後一盤爆出8,993張買單，股價一口氣拉升2元，終場收在626元，上漲38元，漲幅6.46%，成交量逾16萬張，單日市值激增近兆元。

台積電 新台幣

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1/19【早晨財經速解讀】台積電ADR暴漲10% 半導體復甦歸來！

台積電業績展望大好，投資人更加篤定人工智慧（AI）的前景，進而帶動美國科技股全面上漲，那斯達克100指數收在史上最高水準，標普500指數也逼近歷史新高。 台積電預測2024年營收成長將超過20%，因AI所用高階晶片帶動需求。台積電ADR大漲9.8%，在費城半導體指數成份股漲幅最高。輝達（Nvidia）和超微（AMD）也各漲1.9%和1.8%，均收在歷史最高價位。

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